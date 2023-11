Maroc: Ouezzane/INDH - 515 projets de plus de 198 MDH réalisés entre 2019 et 2023

Ouezzane — Quelque 515 projets ont été réalisés dans la province d'Ouezzane dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), avec une enveloppe budgétaire de plus de 198 millions de dirhams (MDH).

Ces données ont été présentées lors d'une réunion du Comité provincial de développement humain (CPDH), tenue mardi au siège de la province d'Ouezzane, et présidée par le gouverneur de la province, Mehdi Chalabi, en présence du secrétaire général de la province, du président du Conseil provincial, du président de la commune d'Ouezzane et des membres du Comité.

Cette réunion a été marquée par la présentation de l'état d'avancement des projets de l'INDH pour la période 2019-2023, la modification de la structure financière de certains projets, et l'approbation de nouveaux projets dans le cadre du programme III relatif à l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes.

S'exprimant à cette occasion, M. Chalabi a souligné l'importance du programme III de l'INDH dans la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, l'amélioration du revenu et le soutien aux jeunes entrepreneurs, en identifiant les projets sociaux prometteurs, à travers la valorisation des chaînes de production locales et l'appui des petites et moyennes entreprises (PME).

"Le taux de progression des projets s'inscrivant le cadre des quatre programmes de l'INDH pour la période 2019-2023 est très positif", a-t-il affirmé, précisant que le nombre de projets programmés au cours de cette période s'élève à 574, dont 515 projets achevés, soit un taux de réalisation de 96%.

%

Il a, à cet égard, précisé que les projets restants sont actuellement dans leurs phases finales, relevant que le coût global de ces projets s'est élevé à environ 198 MDH, avec un taux d'engagement de 100% et un taux de performance de 98%.

Le responsable territorial a, dans ce sens, exhorté tous les intervenants à intensifier leurs efforts pour accélérer la réalisation des projets restants et améliorer les services dans la province d'Ouezzane, en particulier ceux dédiés aux jeunes, afin de contribuer à l'amélioration des indicateurs du développement humain au Maroc.

À l'issue de cette réunion, le gouverneur a procédé à la remise d'un véhicule de transport des personnes en situation de handicap, au centre Ain dorij dans la zone rurale de Lamjaara.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l'action sociale (DAS) à la province, Abdelghani Chraa, a indiqué que les programmes destinés aux jeunes dans le cadre de l'INDH ont eu un impact significatif sur la population cible et contribué au renforcement de leur inclusion économique, à l'amélioration de leurs revenus, et au développement de leur esprit entrepreneurial.

Il a noté que les projets réalisés ont contribué à la promotion de la dynamique économique locale et au développement de certains secteurs qui suscitent l'intérêt des jeunes de la région et répondent à leurs aspirations.

Concernant la remise d'un véhicule de transport des personnes en situation de handicap au centre Ain dorij, M. Chraa a affirmé que cette noble initiative humaine et sociale vise à soutenir les droits des personnes en situation de handicap et à faciliter leur accès aux services sociaux de base et au centre dans de bonnes conditions.

Parmi les bénéficiaires du soutien dédié aux jeunes figure Nawal Rabah, une propriétaire d'un salon de coiffure et d'esthétique à Ouezzane, qui a souligné que l'appui de l'INDH lui a permis d'améliorer ses conditions de vie, d'accroître son revenu et de développer son activité, attirant ainsi une clientèle plus nombreuse.

Elle a également noté que le soutien aux jeunes les encourage à prendre des initiatives économiques autonomes, capables de répondre à leurs aspirations et d'améliorer leur parcours professionnel.

Même son de cloche chez Zakia Senouni, présidente d'une coopérative spécialisée dans la menuiserie et la sculpture sur bois, qui a fait savoir que l'INDH a permis à un groupe de jeunes ambitieux de concrétiser leurs rêves, en leur offrant l'opportunité d'entrer dans le monde des affaires, à travers la création de leurs propres projets.