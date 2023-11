Maroc: L'artisanat marocain à l'honneur à Nairobi

Nairobi — Les Kényans de Nairobi ont été invités à une immersion dans le patrimoine artisanal du Maroc à l'occasion d'une exposition organisée du 26 novembre au 1 décembre par la Chambre de l'artisanat de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Une trentaine d'artisans, de Maâlems et de stylistes marocains (femmes et hommes) exposent leurs produits et savoir-faire artisanaux sept jours durant, mettant en avant la diversité et la richesse des métiers artisanaux dans le Royaume, des tapis tissés à la main aux élégants caftans, en passant par les bijoux étincelants.

Lancée officiellement mardi dans une ambiance festive aux rythmes folkloriques féériques de Dakka Marrakchia, l'exposition se veut un voyage sensoriel à travers les couleurs chatoyantes, les motifs envoûtants et les arômes enivrants de la culture marocaine.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Chambre de l'artisanat de la région Rabat-Salé-Kénitra, Abderrahim Zemzami, a précisé que cet événement, le premier de son genre, est organisé en partenariat avec la Région de Rabat-Salé-Kénitra, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire.

Il a indiqué que l'exposition comprend 30 stands, mis en place par 30 artisans talentueux venus de différentes régions du Royaume, notant que l'objectif est de mettre en lumière la culture marocaine, en particulier dans ce pays géographiquement loin du Royaume du Maroc.

%

Dans ce sens, M. Zemzami a expliqué que l'exposition est un moyen d'établir des passerelles avec ce pays d'Afrique de l'est, ajoutant qu'elle permettra aux Kényans d'apprendre davantage sur le caftan marocain, sur les métiers artisanaux, ainsi que sur les traditions et coutumes du Royaume.

Il a aussi souligné que cet événement peut constituer un moyen de tisser de nouveaux partenariats avec des parties kényanes, en vue d'échanger les expériences et les expertises dans le domaine de l'artisanat.

Représentant de la Région Laâyoune-Sakia El Hamra, Yeslem Yara, s'est félicité de sa participation à ce salon sur invitation de la Chambre de l'artisanat de la région de Rabat-Salé-Kénitra, notant que cet événement s'inscrit parfaitement dans le cadre de la diplomatie parallèle.

Il s'est également dit fier de présenter au public kényan et aux touristes de ce pays les produits phares du Sahara marocain, notamment la Darâa, la Fouqiya et le pantalon arabe, soulignant la place importante qu'occupent ces habits chez l'ensemble des Marocains.

Approchés par la MAP, les différents artisans et exposants ont indiqué qu'au-delà de l'aspect commercial, leur objectif à travers ce salon est surtout de faire connaître la richesse de la culture et de l'artisanat marocain auprès du public kényan et est-africain.

Ils se sont dits surpris par l'engouement des visiteurs pour l'ensemble des produits exposés, des tenues traditionnels, aux produits cosmétiques, en passant par les tapis et les éléments de décoration.

Quant aux visiteurs, qui n'ont pas caché leur amour pour tout ce qui est marocain, ils ont exprimé leur souhait de voir cette exposition devenir un rendez-vous annuel afin de renforcer le lien culturel entre les peuples et les civilisations des deux pays.

Selon Abderrahim Zemzami, l'événement phare de cette semaine culturelle du Maroc sera le défilé de mode qui mettra en valeur, vendredi, toute la splendeur et l'authenticité du caftan marocain, avec la participation de plusieurs stylistes venus spécialement du Maroc.