Maroc: Salon 'Dawajine' - L'édition 2023 sous le signe de la souveraineté alimentaire

Casablanca — La 24ème édition du salon avicole "Dawajine" s'est ouverte, mardi à Casablanca, à l'initiative de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA) sous le signe " L'aviculture, pilier de la souveraineté alimentaire en Afrique".

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce salon qui se tient jusqu'au 30 novembre, vise à présenter les nouveautés et les nouvelles technologies, à encourager les investissements et à développer les partenariats dans le secteur avicole, à travers l'organisation de rencontres entre les différents acteurs du secteur avicole, marocains et étrangers, pour promouvoir l'exportation de produits avicoles, notamment vers les pays d'Afrique du Nord et de l'Ouest.

Il est une occasion annuelle d'échange autour des avancées et des perspectives de développement du secteur avicole et se veut une ouverture sur les marchés mondiaux, notamment africains.

Ce rendez-vous annuel, qui s'inscrit dans la continuité de la stratégie "Génération Green", permet de fédérer l'ensemble des acteurs du secteur avicole et de nombreux professionnels de l'industrie alimentaire, a indiqué le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, qui présidait la cérémonie inaugurale.

Il ainsi relevé que le nouveau contrat-programme 2021 signé avec la FISA constitue une feuille de route pour le développement de l'aviculture, tout en faisant participer les professionnels à la gouvernance de la filière, mettant en avant les acquis considérables du contrat-programme après 3 ans, qui résultent également de la mise en oeuvre du Plan Maroc Vert (PMV).

%

Ce nouveau contrat-programme, a poursuivi le ministre, vise à augmenter la production totale de viandes blanches à 920.000 tonnes, la production d'environ 8 milliards d'unités d'oeufs destinés à la consommation, se félicitant du rôle de la FISA en matière d'organisation des professionnels de la filière avicole, de promotion de l'exportation des produits nationaux, et de contribution à la souveraineté alimentaire.

Pour sa part, le directeur de la FISA, Chaouki Jerrari, a indiqué que cette édition du salon devrait rassembler plusieurs délégations de professionnels venant de pays africains et étrangers, estimant que le nombre attendu de visiteurs devrait dépasser les 15.000 visiteurs nationaux et internationaux, avec 450 exposants et marques représentant une vingtaine de pays.

Les professionnels, les fournisseurs, et les différents acteurs du secteur auront l'occasion de partager et de renforcer leurs coopérations, et aussi de se concerter sur l'avenir de l'aviculture marocaine et continentale, a-t-il dit, notant que la FISA accompagne de plus en plus les acteurs des pays africains frères en matière d'export et de développement de savoir-faire dans la filière avicole.

La filière avicole est l'une des filières de production animales les plus importantes au Maroc en raison de son rôle socio-économique et de sa contribution à assurer la sécurité alimentaire du pays, avec une production d'environ 780.000 tonnes de viandes blanches et 6,9 milliards d'unités d'oeufs destinés à la consommation, ce qui permet la couverture de 100% des besoins de consommation nationale.

Elle enregistre un chiffre d'affaires annuel d'environ 32,4 milliards de dirhams, en plus de la création d'environ 141.000 emplois directs et 324.000 emplois indirects, grâce aux efforts déployés pour le développement de la filière dans le cadre du contrat-programme 2011-2020.

En effet, le nouveau contrat-programme a pour but la création d'environ 140.000 nouveaux emplois, portant ainsi le nombre total d'emplois créés dans la filière à environ 600.000 emplois. Il vise également à faire face aux contraintes qui entravent certains maillons de la chaine de valeur de la filière avicole.

Ainsi, plusieurs programmes et projets seront mis en oeuvre, notamment la réhabilitation et la modernisation des unités d'élevage avicoles, l'organisation du réseau de commercialisation des produits avicoles, le développement de projets d'agrégation autour des abattoirs, des unités de découpe et d'emballage et les unités de transformation d'oeufs, l'appui à la mise en place de projets concernant l'installation et les équipements des unités de production des aliments pour volaille et les couvoirs ainsi que le renforcement de l'encadrement sanitaire et technique au niveau de tous les maillons de la chaîne de valeur de la filière.

Par ailleurs, dans le cadre du programme exceptionnel pour faire face à l'impact du déficit pluviométrique et soutenir le secteur agricole, une subvention est allouée pour environ 800 mille tonnes d'aliments composés pour la sauvegarde de la volaille avec un budget de 1,1 milliard de dirhams.

Ce salon phare pour les professionnels a permis depuis sa création en 1998, d'attirer un nombre croissant de visiteurs et d'exposants aux niveaux national et international.

Ont pris part à cet événement des professionnels, des administrateurs de la Confédération des Organisations Africaines du Développement de l'Aviculture (CADA), des élus et des responsables du ministère.