Maroc: Conférence sur le rôle du manuscrit dans la mise en lumière de plusieurs aspects de l'histoire humaine

Les participants à une conférence-débat organisée, vendredi à Essaouira, ont souligné le rôle central du manuscrit dans la mise en lumière de plusieurs aspects de l'histoire humaine.

Les intervenants lors de cette conférence, initiée sous le thème "Le Printemps du manuscrit - édition d'Essaouira", dans le cadre du programme de la première rencontre des libraires (22-26 novembre), ont appelé à la préservation du manuscrit eu égard à son importance en tant que projet scientifique et historique qui regorge d'affluents culturels.

A cette occasion, le directeur régional de la culture à Marrakech-Safi, Hassan Hernane, a mis en relief l'importance de cette rencontre qui vient enrichir le débat sur la particularité du manuscrit et jeter la lumière sur la pertinence des recherches et aspects scientifiques y afférents.

Cette conférence s'inscrit dans le prolongement d'un cycle de rencontres scientifiques organisées dans plusieurs villes du Royaume, dont la dernière à Oujda, avant qu'elles ne soient interrompues en raison de la propagation de la Covid-19, a relevé le responsable.

Pour sa part, le professeur à l'Université Mohammed V, Mohamed Adiouane, a mis en avant la profondeur africaine des affluents civilisationnels et culturels du Maroc à travers son histoire, allant des Idrisides, des Almoravides, des Almohades et des Mérinides, jusqu'aux Saadiens et aux Alaouites.

%

Il a également mis l'accent sur les liens étroits du Maroc avec de nombreux pays africains, ce qui a contribué à asseoir les bases d'une relation interactive concernant le manuscrit à travers différents centres et routes commerciales, soulignant la nécessité d'améliorer le traitement réservé aux manuscrits et d'élaborer des stratégies intégrées entre les pays pour la création de centres dédiés à leur collecte, préservation et valorisation.

De son côté, Saleh Choukak, professeur au Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation de Rabat-Kénitra, s'est attardé sur l'importance des manuscrits dans la recherche historique, estimant que les processus d'investigation sont encore à leur début et nécessitent des efforts concertés afin d'encourager les travaux et études qui s'intéressent à ce domaine.

Quant à la directrice de l'Institut de conservation, restauration et recherche à Valence, en Espagne, Gemma Maria Contreras Zamorano, elle a abordé les composants organiques des manuscrits et le rôle des moyens technologiques dans la valorisation de leurs caractéristiques et l'analyse de leur contenu, faisant part de la disposition de l'institut à contribuer à la préservation et à la réhabilitation des manuscrits au Maroc.

A son tour, le professeur à l'Université Hassan II de Casablanca, Faiçal Chraïbi, a appelé à la préservation et à la valorisation des manuscrits vu leur valeur et leur rôle sur les plans culturel, intellectuel et historique.

Organisée par la Direction provinciale de la culture à Essaouira, en collaboration avec l'Association marocaine des libraires et en coordination avec la Direction régionale de la culture à Marrakech-Safi, cette première édition de la rencontre des libraires s'inscrit en phase avec les principales orientations du ministère de tutelle visant à promouvoir la lecture en tant que levier essentiel pour le renforcement de la création et de l'innovation.