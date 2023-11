Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha prend part à la session extraordinaire du CEMOC

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a pris part, mardi à Alger, aux travaux de la session extraordinaire du Conseil des Chefs d'Etat-Major des pays membres du Comité d'Etat-major opérationnel Conjoint (CEMOC), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"A l'initiative de l'Algérie, se sont tenus aujourd'hui, mardi 28 novembre 2023, au niveau du cercle national de l'Armée à Beni-Messous, les travaux de la session extraordinaire du Conseil des Chefs d'Etat-major des pays membres du CEMOC, regroupant l'Algérie, le Mali, la Mauritanie et le Niger", précise la même source.

"Cette session à laquelle ont pris part, aux côtés de M. le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP, le Général de Brigade Moussa Salaou Barmou, Chef d'Etat-major des Armées nigériennes, Président en exercice du Conseil des Chefs d'Etat-major du Comité d'Etat-Major Opérationnel Conjoint, le Général de Division Oumar Diarra, Chef d'Etat-major Général des Armées maliennes, le Général de Brigade Mohammed El-Mokhtar Cheikh Menni, Chef d'Etat-major de l'Armée de terre mauritanienne, a été consacrée à la passation de la présidence tournante du Conseil entre le Niger et l'Algérie, ainsi qu'à l'examen et l'évaluation de la situation sécuritaire prévalant dans la sous-région", ajoute la même source, relevant qu'à l'entame, l'assistance "a observé une minute de silence en hommage aux martyrs palestiniens".

Après l'ouverture des travaux de cette session extraordinaire par le Général de Brigade Moussa Salaou Barmou, en sa qualité de Président en exercice du Conseil des Chefs d'Etat-Major du Comité d'Etat-Major Opérationnel Conjoint, le Chef d'Etat-Major de l'ANP a prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue aux hôtes de l'Algérie, avant de souligner "le grand intérêt accordé par le Président de la République aux travaux de cette session et aux actions du Comité".

"Il m'est agréable, de prime abord, de vous souhaiter ainsi qu'à tous les membres des délégations qui vous accompagnent, les voeux de bienvenue les plus chaleureux en Algérie, pour prendre part à cette session extraordinaire du Conseil des Chefs d'Etat-Major des pays membres du CEMOC", a indiqué le Général d'Armée.

"A cette occasion, je tiens à vous porter un message de fraternité et d'amitié de la part de Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, qui considère cette occasion comme un évènement important pour évaluer, de manière objective, les enjeux sécuritaires auxquels est confrontée notre région et coordonner, avec efficacité et engagement, les efforts déployés, pour permettre de prendre les décisions nécessaires afin d'atteindre les objectifs sécuritaires tracés par nos pays", a-t-il souligné.

Dans ce sillage, le Général d'Armée a mis en exergue que le Conseil des Chefs d'Etat-Major des pays membres "constitue un cadre de haut niveau pour évaluer, échanger et orienter les démarches nécessaires à même de conférer à cet important mécanisme de coopération sécuritaire davantage d'efficacité".

"En effet, notre rencontre aujourd'hui se tient exceptionnellement en Algérie pour ne pas rompre la tradition de passation du relais de la présidence de ce Conseil et comme vous le savez tous, elle se tient également consécutivement à la session extraordinaire, tenue à Alger le 13 octobre 2022, ayant eu pour objectif clair et bien précis, l'entérinement des textes régissant notre Comité à même de promouvoir la coopération sécuritaire et la coordination des actions de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière, ainsi que l'Arrangement portant statut des personnels du CEMOC", a relevé le Général d'Armée.

"Il est clair que le Conseil des Chefs d'Etat-Major des pays membres constitue un cadre de haut niveau, pour évaluer, échanger et orienter les démarches nécessaires à même de conférer à notre mécanisme de coopération sécuritaire davantage d'efficacité à travers l'adoption des modalités pratiques qui s'imposent dans ce domaine", a-t-il souligné.

Enfin, le Général d'Armée a réitéré "l'engagement de l'ANP à poursuivre la lutte contre tous les fléaux qui menacent la région, en coordination avec tous ses partenaires au sein du CEMOC".

"Avant de conclure, je réitère l'engagement et la détermination de l'Armée nationale populaire à persévérer dans sa lutte implacable contre le terrorisme et les crimes connexes et à coordonner ses efforts avec ses partenaires au sein de ce mécanisme de coopération sécuritaire, dès lors qu'il s'agit dans cette lutte de fédérer les efforts et de coordonner nos interventions, chacun en ce qui le concerne, dans son espace de responsabilité, avec la possibilité de se soutenir mutuellement, selon les moyens disponibles, dans l'objectif de protéger notre espace géographique et renforcer la sécurité nationale de nos pays respectifs", a souligné le Général d'Armée.

Par ailleurs, cette session extraordinaire a constitué "une opportunité pour les chefs des délégations d'exposer et d'échanger les analyses et points de vue sur le contexte prévalant dans la zone d'intérêt, ainsi qu'aux niveaux régional et international", ajoute le communiqué du MDN.

Au terme des travaux de cette session, il a été procédé à la cérémonie de passation de la présidence tournante du Conseil entre le Général de Brigade Moussa Salaou Barmou, Chef d'Etat-major des Armées nigériennes, et le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'ANP, conclut le communiqué.