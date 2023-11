Algérie: Conseil de la Nation - Goudjil met en avant l'importance stratégique des médias

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a mis en avant mardi "l'importance stratégique" des médias, qu'il a qualifiés de "fenêtre et vitrine" pour la promotion de l'image réelle de l'Algérie d'aujourd'hui, indique un communiqué du Conseil.

Dans son allocution au termes d'une séance plénière du Conseil consacrée à l'adoption de trois projets de loi relatifs à l'information et à l'agriculture, M. Goudjil a estimé que la promotion de l'image réelle de l'Algérie se manifestait notamment à travers "la mise en évidence des réalisations et des acquis réalisés aux niveaux local et national, grâce aux sages politiques, aux approches judicieuses et à la clairvoyance du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de la concrétisation de ses 54 engagements contractés devant le peuple algérien".

A ce propos, le président du Conseil de la nation a condamné les pratiques "racistes et hideuses" des médias occidentaux "hypocrites" qui n'ont jamais cessé de "plaider pour la liberté d'une presse démocratique qui soit capable de transmettre la réalité sans la travestir", alors que leurs couvertures "biaisées et artificieuses" des événements douloureux et horribles commis par l'entité sioniste sur les terres palestiniennes, notamment à Ghaza "ont démasqué leurs mensonges et levé le voile sur leur visage hideux et raciste".

%

Le président du Conseil de la nation a fait une comparaison entre les exactions commises contre le peuple algérien durant la période coloniale et les agressions contre le peuple palestinien par l'entité sioniste qui "veut faire croire à l'opinion publique mondiale qu'elle mène une guerre contre des méchants et des terroristes".

Le peuple palestinien "lutte pour la libération de son pays du joug colonial sioniste. Ce n'est point un peuple terroriste", a-t-il ajouté, appelant ce dernier à unifier ses rangs et à parler d'une seule voix, loin des voix qui lui proposent des solutions vaines qui, non seulement ne porteront jamais leurs fruits, mais tireront la cause palestinienne vers là-bas.

Il a, également, rappelé pour ce qui est de la lutte du peuple algériens, les élucubrations et prétendues solutions proposées par l'occupant française à l'époque, à instar de "la paix des braves" et des négociations en présence d'une tierce partie, des solutions "toutes rejetées en faveur de la poursuite de la lutte jusqu'au recouvrement de l'indépendance totale et de la souveraineté du pays".

Aujourd'hui, les Algériens sont fiers "des positions historiques de notre pays inspirées des principes novembristes immuables, des positions de défense des peuples palestinien et sahraoui pour qu'ils arrachent leurs droits", a-t-il mis en avant, se félicitant du dernier discours du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune prononcé à l'occasion des travaux de l'AG de l'ONU, où il a rappelé la nécessité d'octroyer à la Palestine la qualité de membre à part entière à l'ONU.

"L'Algérie sera membre non permanent du Conseil de sécurité à partir de janvier 2024, et se consacrera à la défense des causes justes de par le monde et à la promotion de la paix et de la sécurité internationales", a-t-il poursuivi.

A rappeler que le Conseil de la nation a adopté les textes de lois relatifs à la presse écrite et électronique, à l'activité audiovisuelle, aux forêts et au patrimoine forestier.