Ile Maurice: Le Covid-19 fait son «come-back» en force

Le nombre de cas liés au Covid-19 semble repartir à la hausse.

En effet, au cours des dernières 72 heures, plus d'une vingtaine de cas ont été enregistrés dans les différents centres hospitaliers. Toutefois, les experts recommandent de persévérer dans le respect des gestes barrières et de ne pas sous-estimer ce virus qui a déjà entraîné la perte de plusieurs millions de vies à travers la planète au cours des trois dernières années.

Le pays semble connaître une résurgence des cas de Covid-19, avec certains patients présentant des symptômes. Surtout avec les fêtes de fin d'année qui approchent rapidement, il est crucial de ne pas baisser la garde. Au contraire. Les experts médicaux encouragent vivement le vaccin bivalent pour assurer une protection d'une année. C'est ce que souligne le directeur des services de santé publique, le Dr Ashwamed Dinassing. Il insiste cependant sur le fait qu'il ne faut pas céder à la panique. «Au cours des 48 dernières heures, nous avons enregistré 24 cas. Cependant, la majorité était de gravité mineure. Nous avons pu administrer des médicaments aux patients tout en leur recommandant les mesures à prendre, et ils ont pu regagner leur domicile. Nous leur avons conseillé de rester chez eux en raison des symptômes de fièvre et de se reposer.» Néanmoins, deux patients ont dû être hospitalisés. «L'une des personnes, âgée de 70 ans, présente des comorbidités et nous avons dû procéder à une intubation.» Quant au deuxième patient, il est actuellement sous oxygène. Cependant, leurs signes vitaux ne sont pas compromis.

Le Dr Ashwamed Dinassing encourage particulièrement les personnes de plus de 65 ans à recourir au vaccin bivalent ainsi que celles souffrant de comorbidités, telles que le diabète et l'hypertension, et les patients sous dialyse, pour n'en nommer que quelques-unes. Il souligne également l'importance du port du masque pour ceux qui fréquentent les centres hospitaliers, les pharmacies ou les dispensaires. Il ajoute : «Je demande aussi aux personnes de prendre le maximum de précautions car il y a aussi la fièvre et la toux qui circulent au sein de la population.»

Concernant la distinction entre la grippe saisonnière et le Covid-19, le Dr Dinassing explique : «C'est grâce au test que nous saurons de quoi la personne souffre car il existe aussi des tests pour l'influenza. Les médicaments sont alors prescrits au patient et si son cas est jugé sérieux, il est admis à l'hôpital, tout comme pour celui qui souffre de Covid-19.» Il est important de noter que deux hôpitaux sont actuellement utilisés comme centres d'urgence pour les patients atteints de Covid-19, à savoir Dr A.G. Jeetoo à Port-Louis et sir Seewoosagur Ramgoolam National à Pamplemousses

Shameem Jaumdally, virologue basé en Afrique du Sud, exprime des interrogations quant à la source de cette hausse de cas à Maurice. Il souligne : «Nous constatons qu'il y a actuellement un mouvement à Maurice. Plusieurs Mauriciens profitent de cette période pour voyager. Il faudrait déterminer si les personnes malades reviennent d'un voyage ou s'ils ont été en contact avec quelqu'un revenant d'un voyage à l'étranger. Cependant, je ne pense pas qu'il faut paniquer face à cette augmentation des cas à Maurice.

Nous sommes déjà dans une situation où l'endémicité est présente. Le virus continuera à circuler, mais il n'entraînera pas un grand nombre d'hospitalisations.» Il souligne qu'il ne faut pas oublier que la plupart des Mauriciens ont déjà contracté le Covid-19 et que ces personnes bénéficient d'une certaine protection grâce à l'immunité acquise suite à cette contamination.

Selon lui, avec la période estivale en cours, les Mauriciens ont tendance à passer plus de temps à l'extérieur et à privilégier les ventilateurs, assurant ainsi une meilleure circulation de l'air. Il recommande toutefois aux personnes de respecter les gestes barrières. En cas de symptômes fébriles, il conseille de s'isoler pour protéger les autres et il souligne l'importance d'une alimentation saine.