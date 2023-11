Ile Maurice: Romain, 18 ans, perd son combat contre la mort

Il avait des rêves plein la tête. Il était passionné de mécanique. Et Romain Pierre, âgé de 18 ans seulement, aspirait à ouvrir son propre garage. L'habitant de Stanley, Rose-Hill, fréquentait le collège technique St .-Gabriel à Port-Louis et y suivait des cours pour plus tard atteindre son but. Mais le destin en a décidé autrement.

«Il était entièrement investi dans ce domaine, les motos étaient toute sa vie», confie sa tante, inconsolable tout comme le reste de la famille. Romain a malheureusement été victime d'un accident de la route à Bassin, à Quatre-Bornes, dans la soirée du 25 novembre. La moto qu'il pilotait est entrée en collision avec la bicyclette d'un homme de 59 ans qui habite Palma. Des volontaires ont conduit le quinquagénaire à l'hôpital Victoria à Candos, tandis que Romain a été évacué à l'hôpital dans un véhicule du SAMU.

Romain avait subi de graves blessures au foie, au poumon et au rein. Il avait perdu beaucoup de sang et avait dû subir une intervention chirurgicale. Une deuxième opération était prévue, pour laquelle il avait besoin de 16 pintes de sang. Un appel au don a d'ailleurs été lancé lundi 27 novembre. Toutefois, il n'a pas survécu. Il a poussé son dernier soupir aux petites heures du matin hier, aux soins intensifs de l'hôpital Victoria.

Ses proches, accablés, confie que Romain était un jeune homme calme de nature. Il ne fumait pas et ne buvait pas. Le jour fatidique, il avait dit qu'il devait se rendre à Vacoas. «Nou dir li kot to pé alé, pa bizin pressé, manzé apré to alé. Linn manz inpé biskwi apré linn alé», poursuit sa tante, qui ne se doutait pas alors qu'elle n'allait pas revoir son neveu en vie.

C'est vers 20 h 30 que cette dernière a été informée de l'horrible accident de Romain et que le necessaire avait déjà été fait pour que le SAMU le transporte à l'hôpital. Les funérailles du jeune homme sont prévues ce mercredi.