Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Le candidat Président Patrice Majondo veut amener les jeunes à redéfinir l'avenir de la RDC

Candidat numéro 12 à la présidentielle de décembre 2023, Patrice Majondo se propose, une fois élu, de donner des moyens aux jeunes et les amener à participer au développement de la RDC.

Parcours

Né le 28 avril 1976 à Lubumbashi (Haut-Katanga), Patrice Majondo a effectué ses études primaires au Haut-Katanga. Il a fait le déplacement de l'Europe, où il a fait ses études secondaires avant d'aller poursuivre ses études universitaires aux Etats-Unis d'Amérique.

Ce candidat a passé plusieurs années de sa vie au pays de l'Oncle Sam, où il a pratiqué le football américain, sport le plus populaire aux USA.

Il est compté parmi les premiers joueurs professionnel africain du football américain. Il a joué en Allemagne Dusseldorf en NFL Europe. Il est passé également à l'un des mythiques team de cette discipline Denver Broncos aux Etats-Unis d'Amérique. Avant de se lancer en politique, il était dans les affaires qu'il exerce encore à ce jour.

Vision politique

Président du mouvement Notre Congo, Notre fierté (UCCO), Patrice Majondo met en avant son projet phase celui de se faire le bouclier de la classe moyenne, en mettant en valeur les potentialités managériales de Congolais de tout bord.

Il se propose d'investir dans l'éducation de la jeunesse pour sortir la RDC du sous-développement. Pour ce faire, Patrice Majondo se propose former la jeunesse, en créant des centres de formation sur toute l'étendue du pays.

« Je me suis engagé dans la course à la présidentielle du 20 décembre 2023, parce qu'après avoir passé dix ans en RDC principalement à Kinshasa, je réalise que nos politiciens ne font pas attention à la richesse la plus importante que ce pays possède qui n'est pas les mines, les eaux potables, ou moins encore les forêts. Cependant, c'est la jeunesse. Le capital humain est pour nous aujourd'hui la plus grande richesse de notre pays. Le jeune est le futur de notre pays et personne n'en parle. Avec cette candidature, j'ai décidé de prendre le leadership de cette jeunesse », a-t-il souligné au sortir du bureau de réception et traitement des candidatures de la CENI.

Le candidat numéro 12 a conseillé aux jeunes congolais de croire en eux et en l'avenir de leur pays.

Patrice Majondo a par ailleurs encouragé les Congolais de s'unir et de se faire confiance pour assurer le développer du pays: