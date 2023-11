Sénégal: La rentrée slam - Ksi Apakéna initie les plus petits à l'art du Slam

L'univers du slam s'apprête à s'inviter dans les salles de classe grâce à l'initiative audacieuse de l'artiste slameur, Ksi Apakéna, également connu sous son nom Kassien Marcel Badji. Le slameur talentueux annonce fièrement le lancement imminent de la RENTRÉE SLAM, une série d'ateliers pédagogiques et ludiques qui offriront aux jeunes esprits la chance d'explorer l'art du slam de manière immersive.

« Très bientôt ! Où ? Quand ? Comment? Ça va se savoir. »

La mystérieuse annoncé de Ksi Apakéna suscite la curiosité et l'excitation, laissant planer le suspense sur les détails précis de ces ateliers innovants. Une chose est certaine : l'artiste slameur prépare quelque chose de grand, et la révélation prochaine promet d'être aussi captivante que ses performances sur scène.

L'apprentissage par la pédagogie du « Do and Learn »

Au cœur de cette initiative, on trouve la philosophie de l'apprentissage par la pratique du « learning by doing » (apprendre en pratiquant). Apakena Badji (son nom sur les réseaux sociaux) souhaite partager sa passion pour le slam en offrant aux plus jeunes la possibilité de s'immerger dans cet art expressif. À travers des ateliers pédagogiques et ludiques, les enfants auront l'occasion de découvrir les subtilités du slam, de la rythmique des mots à l'expression émotionnelle.

Inculquer des valeurs, inspirer l'amour de la poésie

Au-delà de l'apprentissage technique du slam, l'objectif de la RENTRÉE SLAM est profondément ancré dans la transmission de valeurs importantes. Ksi Apakéna souhaite guider les jeunes participants vers la découverte de leur propre voix, les encourageant à s'exprimer librement et à développer leur confiance en eux. La poésie devient ainsi un moyen puissant de communication et d'exploration de soi.

Restez à l'affût, car très bientôt, le mystère sera levé. Où auront lieu ces ateliers captivants ? Quand pourrons-nous plonger dans l'univers envoûtant du slam avec Ksi Apakéna ? Comment participer à cette aventure unique ? Les réponses à ces questions ne tarderont pas à se dévoiler, promettant une rentrée empreinte de créativité et d'expression poétique. La rentrée slam s'annonce comme une opportunité exceptionnelle pour les jeunes esprits de découvrir et d'aimer l'art du slam, grâce à la passion et à l'expertise d'un maître du genre, Apakena Badji.