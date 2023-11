Sénégal: Arraisonnement d'un navire par la marine nationale - Près de 3 tonnes de cocaïne saisies, estimées à plus de 125 milliards

La Marine nationale a arraisonné un navire, avec à son bord près de trois (3) tonnes de cocaïne, (plus de 2975 kg) et d'une valeur marchande de plus de 125 milliards de francs CFA. Les 10 membres de l'équipage du navire qui était en transit ont été également arrêtés. Selon la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA), «Le patrouilleur "Fouladou" de la Marine nationale a arraisonné un navire avec une importante quantité de produits stupéfiants à bord, à plus de 150 kilomètres au sud de Dakar, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 novembre 2023», rapporte un communiqué de la DIRPA, parvenu à notre Rédaction. Et la source de préciser que «Le navire a été escorté jusqu'à la Base navale Amiral Faye Gassama où il a accosté ce jour (hier, ndlr), mardi 28 novembre 2023. Les structures compétentes procèdent à l'identification et au décompte des produits saisis».