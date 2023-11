Sénégal: Raoul Toupane, Dtn de basketball - «Le Sénégal s'attend à des joutes relevées»

Ecarté du tournoi de qualification au JO 2024, le Sénégal se lance dans la préparation des qualifications à l'Afrobasket 2025. Le tirage qui a été effectué ce vendredi en Afrique du Sud le place dans le groupe C en compagnie du Cameroun qui l'avait éliminé au tournoi de pré-qualification olympique, le Rwanda, coaché par le Sénégalais Cheikh Sarr et un autre pays qui sortira des matchs de pré-Éliminatoires entre les Zones 3 et 4. Le directeur technique national a estimé que le Sénégal est averti et a d'ores et déjà pris les devants pour ces prochaines joutes qui, selon lui, vont être très relevées.

Privée du ticket qualificatif au tournoi de la qualification olympique, l'équipe nationale du Sénégal se projette vers l'Afrobasket 2025. Le tirage au sort des qualifications qui a été effectué vendredi dernier à Johannesburg (Afrique du Sud) le place dans le groupe D où il retrouve le Cameroun, le Rwanda et une équipe qui sera issue de la zone 3 et 4. Un groupe relevé selon le directeur technique national Raoul Toupane.

«Ce ne sera pas très facile parce que nous avons le Cameroun qui est une grande nation de basket. Donc, le Sénégal s'attend à des joutes vraiment relevées. En face, nous aurons aussi le Rwanda qui est la nation montante du basketball africain et qui sera un challenge très intéressant pour le Sénégal. Le coach Cheikh Sarr est là-bas et il se fera un malin plaisir de vouloir battre le Sénégal. Donc, nous sommes avertis dès le départ. Ce ne sera pas un match contre Cheikh Sarr mais ce sera une motivation supplémentaire pour Cheikh Sarr de vouloir bien faire. Mais, c'est à nous de prendre les devants pour ces rencontres» a-t-il réagi.

%

Pour technicien sénégalais, les chances de qualification du Sénégal restent intactes. «Nous avons des chances de qualification. C'est un groupe de quatre et les trois sont qualifiés. Sur deux matchs, on peut battre le Cameroun en aller comme en retour comme sur l'un des deux matchs. Le Rwanda est largement à notre portée mais il y a beaucoup de paramètres que personne ne maîtrise en ce moment. Ce sont la disponibilité des joueurs et l'état de forme de tous les joueurs. Il faudra faire attention. Sinon, les chances du Sénégal pour la qualification sont intactes», a-t-il indiqué.

La FIBA informe que les qualifications à l'AfroBasket 2025, auront lieu en février et novembre prochains, dans des lieux qui seront dévoilés ultérieurement. La fenêtre de février 2024 verra l'entrée en lice des Groupes D, B et E, tandis que les Groupes C du Sénégal et A disputeront la fenêtre qualificative de novembre 2024.