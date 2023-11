Cote d'Ivoire: Zone de l'libre-échange africaine continentale - Les étudiants de San-Pedro instruits sur les opportunités d'affaires

« Entrepreneuriat jeune pour conquérir le marché de la Zlecaf », c'est le thème de la troisième édition des journées universitaires sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) organisée le 23 novembre 2023, à l'université de San Pedro.

Initiées par le Comité national de la Zlecaf (Cn-Zlecaf), ces journées visent à informer, former et sensibiliser les étudiants sur les outils de mise en oeuvre de la Zlecaf. À savoir, le mécanisme de surveillance et d'élimination des barrières non tarifaires, l'observatoire africain du commerce, la plateforme panafricaine de paiement et de règlement, ainsi que l'organe de règlement des différends.

L'objectif du comité national est d'assurer la compréhension optimale de l'accord et son appropriation par les parties prenantes (étudiants, jeunes, femmes...) afin d'en tirer meilleur profit.

Responsable du commerce numérique au secrétariat exécutif du comité national de la Zlecaf, Zohou Bolou Ange représentait Fatoumata Fofana Boundy, le secrétaire exécutif.

Selon lui, ce sont plus de 1500 étudiants qui ont été encouragés à s'approprier l'accord de la Zlecaf au terme de l'édition 2023 des journées universitaires sur la Zlecaf tenue à Abidjan, man et San Pedro.

En effet, le comité national de la Zlecaf a élaboré une stratégie nationale dont l'axe 6 prend en compte l'incitation des femmes et des jeunes à l'entrepreneuriat et au commerce. Cet axe entre dans le cadre de l'un des objectifs de l'accord de la Zlecaf qui vise à promouvoir et à réaliser un développement socio-économique inclusif et durable.

Le Cn-Zlecaf entend ainsi partager avec les étudiants, potentiels futurs entrepreneurs, l'existence de l'accord de la Zlecaf. Ses opportunités et ses enjeux, afin que ceux-ci puissent se préparer à exploiter pleinement les potentialités offertes par la Zlecaf.

Ces journées sont organisées en collaboration avec l'agence emploi jeune et Cote d'Ivoire Pme.