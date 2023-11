Maroc: Journée nationale des archives - Cinq questions au directeur des Archives du Maroc, Jamaâ Baida

interview

Rabat — Le Maroc commémore le 30 novembre la Journée Nationale des Archives, qui coïncide avec la date de publication de la loi n°69.99 relative aux archives au Bulletin Officiel en 2007.

Dans cet entretien accordé à la MAP, le directeur des Archives du Maroc, Jamaâ Baida, revient sur les activités prévues pour la célébration de cette journée, l'importance de la sensibilisation du public quant à la nécessité de préserver le patrimoine archivistique du Maroc, ainsi que les réalisations notables des Archives du Maroc au cours de l'année écoulée.

1-Quels sont les activités prévues par les Archives du Maroc pour célébrer cette journée ?

Cette année, pour célébrer la Journée Nationale des Archives, nous avons choisi de rendre hommage à un penseur marocain exceptionnel, à savoir Edmond Amran El Maleh qui a vécu entre 1917 et 2010. Il est né à Safi dans une famille juive et a grandi à Mogador (Essaouira), qu'il a choisi comme dernière demeure. Il est exceptionnel, de par son parcours et son oeuvre, tous les deux pétris dans une profonde marocanité qui s'exprime mieux par le mot "Tamghribit". Il en a été le chantre inlassable.

C'est sur cet éminent penseur que nous allons braquer nos projecteurs le 30 novembre. Cela se fera en deux temps, tout d'abord par un colloque où la parole sera donnée à des chercheurs de renom pour éclairer le public sur différentes facettes de l'oeuvre d'El Maleh. Dans un deuxième temps, ce sera le clou de la célébration avec le vernissage à la Galerie des Archives du Maroc d'une belle exposition de documents et de photographies qui retracent le parcours de l'apôtre de Tamghribit, et ce, par une scénographie attrayante qui ne laissera aucun visiteur indifférent. L'essentiel des pièces exposées nous viennent d'un grand ami des Archives du Maroc, le colonel Jamal Mehssani que je tiens à remercier profondément pour sa générosité.

2- Selon vous, comment cette journée contribue-t-elle à sensibiliser le public à la nécessité de préserver le patrimoine archivistique du Maroc ?

La célébration de la Journée Nationale des Archives le 30 novembre de chaque année, ainsi que la Journée internationale des archives le 9 juin, constituent une occasion pour sensibiliser le grand public à la nécessité de préserver le patrimoine archivistique national. Nous avons constaté qu'après chaque célébration, grâce notamment aux campagnes médiatiques, des détenteurs d'archives privées viennent spontanément nous proposer de faire don de leurs trésors , parfois vieux de trois siècles, aux Archives du Maroc et les intégrer dans le patrimoine documentaire national. J'avoue que ce genre de gestes me comble de joie. Tout récemment, une généreuse donatrice m'a déclaré avec une passion nationaliste admirable qu'elle a rejeté une offre alléchante de vendre à une partie étrangère les archives de ses ancêtres, préférant en faire don gracieusement aux Archives du Maroc!

3- Pouvez-vous partager quelques-unes des réalisations notables des Archives du Maroc au cours de l'année écoulée ?

Je retiens pour l'année écoulée la réalisation d'un travail de longue haleine qui nous a pris deux ans environ. Il s'agit de la stratégie des Archives du Maroc pour les dix années à venir. Ce document, qui fera date, sera présenté le 13 décembre, donc très prochainement, devant le Conseil National des Archives.

4- Comment les Archives du Maroc s'adaptent aux avancées technologiques, en particulier en ce qui concerne la numérisation des documents ?

Les Archives du Maroc se doivent de s'adapter constamment aux avancées technologiques et la numérisation n'est qu'un aspect de ces avancées. Notre politique va à l'essentiel, à savoir d'une part la numérisation des collections les plus fragiles ou les plus détériorées afin de ne pas en communiquer les originaux aux usagers. D'autre part, la numérisation des collections les plus demandées par les chercheurs pour éviter de les fragiliser.

5- Quels sont les objectifs à long terme pour sensibiliser davantage la société à l'importance des archives?

L'objectif à long terme est de convaincre à la fois les citoyens et les décideurs que la préservation des archives n'est pas un luxe, c'est une nécessité impérieuse pour la consolidation de notre identité marocaine plurielle profondément ancrée dans l'histoire et pour la bonne gestion de notre présent pour un avenir meilleur.