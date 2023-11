Afrique de l'Ouest: Le Sénégal à l'ère des bus articulés 100% électriques

La réception de 121 bus articulés du Bus Rapide Transit (BRT) s’est effectuée ce mardi 28 novembre à Dakar en présence de Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, de Thierno Birahim Aw, Directeur Général du Conseil Exécutif des Transports Urbains Durables (Cetud) et le Concessionnaire, Dakar Mobilité S.A, une société détenue par Meridiam et le Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis).

A cet effet, le Ministre s’est réjoui de cette rencontre en perspective du démarrage du BRT prévu le 27 décembre prochain.

Ainsi, M. Faye assure que ce contrat de concession, d'une durée de 15 ans, englobe l'exploitation et la maintenance du BRT, ainsi que l'acquisition des véhicules et équipements associés par Dakar Mobilité.

« J’ai initié cette visite avec mes collaborateurs du Cetud sur le site pour voir l’effectivité de la réception des 121 bus articulés du BRT sur les 158 à terme », a-t-il indiqué.

Selon lui, c’est des bus articulés d’une longueur d’à peu près 18 mètres et d’une capacité de près de 150 passagers. Ils sont équipés de wifi, de port USB, climatisés et 100% électriques avec une capacité d’exploitation d’une journée.

A en croire M. Faye, ce projet important qui va transporter de Gadaye à Petersen environ 300 milles personnes par jour, va contribuer fortement à l’amélioration de la mobilité au niveau de Dakar.

Mansour Faye d’assurer que ce système de transport de masse est articulé à un autre système de transport de masse qui est le TER qui, une fois à terme d'ici 2026, aura un système de rabattement pour 400 nouveaux bus de rabattement.

Dakar Dem Dikk aussi, pour sa part, va servir d'outils de levier de rabattement, de même que les Aftu, communément appelé « Bus Tata ».

« Cela voudrait dire qu’à terme, la mobilité au niveau de Dakar, aura trouvé une réponse appropriée avec cet investissement important de l'État du Sénégal et l'accompagnement de ses partenaires financiers comme la Banque mondiale et d'autres partenaires qui accompagnent l'État du Sénégal dans cette dynamique », en atteste le Ministre.

Pour rappel, cette rencontre rejoint la logique du Digital African Tour qui s’est tenu la semaine dernière dans le cadre d’améliorer la mobilité et le développement urbain durable.

A cet égard, Dr Thierno Birahim Aw mettait en exergue la technologie des bus qui présente de multiples avantages environnementaux et sociaux, notamment une réduction significative des émissions atmosphériques et de l'empreinte carbone associées au transport dans l'agglomération dakaroise, équivalant à plus de 59 mille tonnes de CO2 évitées chaque année.

Par conséquent, le Ministre des transports terrestres et du désenclavement magnifie ainsi le fait que ce projet participera à l’emploi des jeunes étant donné que « dès son démarrage et pendant toute la durée de la concession, Dakar Mobilité créera grâce au projet BRT plus de 1000 emplois directs et locaux ».