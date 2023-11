Malawi: COP28 - Le Malawi appelle les pays vulnérables à l'action

La ministre des Affaires étrangères du Malawi, Nancy Tembo, estime que la mise en place du fonds tant attendu pour les pertes et dommages profiterait à tous, et pas seulement aux pays bénéficiaires des fonds.

À l'occasion de la 28e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, ou COP 28, la ministre des Affaires étrangères du Malawi, Nancy Tembo, espère que davantage sera fait pour aider les pays les moins avancés comme le sien à faire face à la crise climatique. Pour ce faire, Nancy Tembo aimerait voir se matérialiser le fonds pour les pertes et dommages, ainsi qu'un système de dette pour la nature et un marché du carbone plus facile à naviguer. Mais alors que les tensions continuent de monter au Moyen-Orient, la ministre espère également que les discussions resteront centrées sur les problèmes qui affectent les pays du Sud. Comme ailleurs, le Malawi a déjà été touché par des événements géopolitiques et extérieurs ces dernières années. Pendant que l'économie du pays commençait à se remettre de la pandémie de covid-19, la Russie occupait l'Ukraine et perturbait la chaîne d'approvisionnement mondiale.

« J'aimerais que nous puissions souhaiter que [les guerres] disparaissent et que les parties puissent simplement se parler », a déclaré Nancy Tembo. Elle a ajouté : « Si nous ne nous attaquons pas aux problèmes du changement climatique dans [les pays les moins avancés], cela aura un impact négatif sur tout le monde dans le monde », expliquant qu'elle considérait le changement climatique comme un moteur de la migration.

La ministre des Affaires étrangères du Malawi lance également un appel à l'aide pour mieux comprendre et clarifier le marché du carbone, un système d'échange dans lequel des crédits carbone sont vendus et achetés pour les entreprises ou les particuliers afin de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre. « C'est un phénomène nouveau et nous n'avons pas le savoir-faire technique », a-t-elle déclaré. « Alors que nous discutons des marchés du carbone, on s'attend à ce que les pays puissent en bénéficier. Mais si vous n'avez pas le savoir-faire et que vous n'êtes pas en mesure de négocier, vous pourriez être exploités », a-t-elle poursuivi. À ce titre, Nancy Tembo espère que la COP 28 sera l'occasion d'acquérir une compréhension technique sur la façon de négocier des crédits carbone pour bénéficier du marché.

Depuis la création du marché, il y a eu des inquiétudes liées au double comptage des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, aux violations des droits de l'homme et à l'écoblanchiment, selon le Programme des Nations unies pour le développement. Le Malawi fait également pression pour un allégement de la dette par le biais d'un système de dette contre nature. « Si nous sommes prêts à faire de l'adaptation au lieu de rembourser la dette, nous pourrions obtenir l'annulation et canaliser ces ressources vers... la restauration du paysage, ou l'intégration de l'adaptation et de la résilience », a-t-elle souligné. « C'est quelque chose pour lequel les pays du Sud commencent à s'agiter », a conclu la ministre du Malawi.