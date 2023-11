Congo-Brazzaville: Vie syndicale - Le Synesup renforce les capacités de ses animateurs de base

Le Syndicat des enseignants du supérieur (Synesup) a organisé, à Brazzaville, un séminaire de renforcement des capacités de management syndical de ses animateurs des structures de base sur la revendication et les négociations avec les partenaires.

L'atelier a été organisé sur le thème « Le renforcement des capacités de management syndical chez les animateurs des structures de direction et de base du syndicat des enseignants supérieur ». Il a eu pour objectif la pérennisation des connaissances syndicales et la dynamique en matière de revendications et de négociations entre les partenaires.

« Le droit de grève et la liberté syndicale constituent des modes légaux d'expression des conflits sociaux et leurs réglementations engagent le choix d'un modèle », a indiqué Célestin Désiré Niama, secrétaire chargé de la communication du Synesup.

Dans le cadre de l'amélioration du travail et l'application des conventions fondamentales qui vont de pair avec la mise en oeuvre du dialogue social et le renforcement des capacités de partenariats sociaux, les participants ont examiné plusieurs sous-thèmes, notamment affirmer les techniques d'animation syndicale pour autant qu'elles sont souvent maîtrisées par défaut, mener avec grand soin la conduite d'une grève des syndicalistes ainsi qu'interroger l'avenir du syndicalisme en milieu universitaire et procéder au dégagement de son intérêt et scruter la signification, la valeur de ses enjeux.

Rappelons que dans le cadre du management syndical, le Synesup avait déjà organisé, en décembre 2010, un séminaire centré sur la thématique éthique et gouvernance. En janvier 2014, cette organisation syndicale avait formé ses militants sur la thématique intitulée « Assurance qualité ».