Sénégal: Lancement de #SaytuSEN2024, alliance de vérification des faits autour de l'élection présidentielle 2024

Des médias et des acteurs de la société civile au Sénégal ont mis en place une alliance de vérificateurs de faits pour lutter contre la désinformation, à quelques mois de l'élection présidentielle de février 2024.

Constatant que les médias et les réseaux sociaux sont de plus en plus des outils qui discréditent des individus ou des groupes politiques, cette alliance de vérificateurs a vu le jour.

Dans un communiqué, ils indiquent que « pour les acteurs réunis au sein de l'alliance, la manipulation électorale et la désinformation peuvent influencer le choix des électeurs et entacher la sincérité du scrutin. Il a été prouvé que le risque de circulation de fausses nouvelles ou de faux contenus s'intensifie lors des processus électoraux ».

Africa Check - à l'origine de l'initiative -, La Maison des Reporters, Sétanal Média, Ouestaf News, EnQuête, l'école E-jicom, Divan Citoyen et Sénégal Vote se sont ainsi associées pour endiguer la propagation de la désinformation autour de l'élection présidentielle de 2024.

Ces entités conviennent, à travers l'alliance de vérification des faits #SaytuSEN2024, de produire et diffuser des contenus de vérification des faits, dans le respect du Code de la presse du Sénégal et du Code de principes de l'International Fact-Checking Network (IFCN). L'IFCN est un réseau international de fact-checking qui rassemble les vérificateurs de faits (« fact-checkeurs ») engagés à travers le monde dans la lutte contre la désinformation, selon des principes stricts dont l'impartialité, l'équité, la transparence et le respect de l'exactitude des

Les articles produits dans le cadre de #SaytuSEN2024 seront disponibles sur les plateformes des différentes entités qui composent l'alliance. Un rapport d'activités, incluant les tendances en matière de désinformation qui auront marqué la période électorale.