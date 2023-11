Afrique: Evaluation des politiques publiques - Le Congo s'imprègne de l'expérience Ouest-africaine

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'Etat, Luc Joseph Okio, a pris part à la table ronde régionale sur l'évaluation des politiques publiques dans l'espace de l'Union économique et monétaire Ouest -africaine (Uémoa), tenue du 22 au 24 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au cours de son séjour, il a eu des entretiens avec quelques membres du gouvernement ivoirien en vue de s'enquérir de leur expérience en matière de modernisation de l'Etat.

La table ronde sur l'évaluation des politiques publiques dans l'espace de l'Uémoa s'est tenue sur le thème « L'évaluation, un outil d'endogénéisation des politiques publiques au sein de l'espace Uémoa: état des lieux et perspectives », en présence de nombreux partenaires techniques et financiers : la Banque africaine de développement ; l'Agence française de développement ; l'Initiative internationale pour l'évaluation d'impact, entre autres. Elle a eu pour objectifs de renforcer la synergie entre les parties prenantes de l'évaluation dans l'espace l'Uémoa; d'examiner les pratiques d'institutionnalisation et de professionnalisation de l'évaluation; de favoriser les échanges sur les approches méthodologiques ; de discuter des mesures visant à lever les contraintes à la systématisation de l'évaluation...

La cérémonie de clôture présidée par le Congo

La cérémonie de clôture a été placée sous l'égide du ministre Luc Joseph Okio en remplacement de Nialé Kaba, ministre de l'Economie, du Plan et du Développement de Côte d'Ivoire, empêchée. Luc Joseph Okio a saisi cette occasion pour rappeler l'intérêt de l'institutionnalisation et de la professionnalisation de l'évaluation comme outil d'amélioration de la performance de l'action publique. Cette table ronde a ouvert de nouvelles perspectives dans le processus de mise en œuvre des pratiques évaluatives en République du Congo. Profitant de la présence de nombreux experts de l'Uémoa, le ministre délégué a établi des contacts en vue du renforcement de son action dans le cadre de l'accomplissement de ses missions en matière de suivi et évaluation des politiques publiques.

Des rencontres bilatérales

En marge de la table ronde, Luc Joseph Okio a échangé avec le ministre ivoirien du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Souleymane Diarrasouba. A cette occasion, il s'est enquis de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'approche inclusive et participative dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Dans la dynamique de la coopération entre le Congo et la Côte d'Ivoire, les deux ministres ont convenu de poursuivre leurs échanges en vue du renforcement de partenariat.

Dans la même veine, le ministre délégué en charge de la réforme de l'Etat a conféré avec Anne Désirée Ouloto, ministre d'Etat ivoiriene en charge de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration publique. L'entretien a porté sur les modalités de mise en œuvre du protocole de coopération signé le 13 juin 2023 par la Côte d'ivoire et le Congo, en matière de fonction publique et de modernisation de l'administration publique. Passant en revue les cadres institutionnels et les expériences des deux ministères dans le domaine de l'amélioration de la gouvernance, ils ont convenu de veiller à la mise en œuvre dudit protocole de coopération. La ministre d'Etat, Anne Désirée Ouloto, a présenté au ministre Luc Joseph Okio le fonctionnement de deux agences, à savoir le Centre de relation usagers-clients permettant aux usagers de gérer leurs préoccupations administratives à travers une plateforme digitale sans se déplacer et l'Observatoire du service public.

Le ministre Luc Joseph Okio s'est également entretenu avec le secrétaire général du gouvernement ivoirien, Roger Charlemagne Dah. Les questions relatives au renforcement de l'Etat de droit, à la rationalisation de l'Etat, la simplification des procédures administratives et les outils de veille dans l'application des lois ont été au coeur de leur entrevue. Ce dernier, précisons-le, joue un rôle central dans la mise en oeuvre des textes relatifs à la modernisation de l'Etat.

Ce séjour du ministre délégué en Côte d'Ivoire a été une occasion de renforcer les liens de coopération entre ce pays et le Congo.