Gabon/Sénégal: OM - Pierre Ménès s'en prend à Aubameyang, Sarr, Ndiaye et autres

L'Olympique de Marseille connaît des débuts poussifs en Ligue 1 cette saison. L'une des principales causes de cette méforme du club phocéen (12e, 14pts), est l'inefficacité de son attaque. Pierre Ménès a chargé les attaquants de l'OM après le titre match nul à Strasbourg (1-1).

Rien ne va plus à Marseille. L'équipe ne décolle toujours pas au classement et son attaque reste en berne à l'image d'Aubameyang, Sarr, Ndiaye, et Vitinha. Selon le consultant sportif français, c'est cette disette offensive qui explique avant tout les mauvais résultats marseillais.

« Le problème de l'OM est surtout offensif, estime-t-il. Derrière c'est correct, au milieu ça va aussi et Rongier va revenir. Mais en attaque, Correa est inexistant, Ndiaye aussi, Vitinha aussi, Aubameyang et Sarr aussi. Il n'y a pas un seul attaquant qui sort du lot. Même Harit qui fait de bons matches, il met zéro but. C'est un problème. »

Face à Pierrot (2/4) : « Le problème de l'OM est offensif, pas un seul attaquant ne sort du lot »