Gabon: Une Éducation Environnementale dans les écoles, les lycées et les communautés locales, pour faire de apprenants les futurs gardiens de notre environnement et, permettre aux villageois d'inscrire leurs activités dans la durée

Les sociétés forestières actives dans le département de la Mvoung, telles que Rougier Gabon et SOMIVAB, en collaboration avec la Direction provinciale des Eaux et Forêts et la Direction d'Académie Provinciale de l'Éducation Nationale, soutenues par l'ONG Conservation Justice, mènent un programme annuel d'éducation environnemental. Ce programme s'étend aux écoles primaires et secondaires de la circonscription Ouest de la province de l'Ogooué-Ivindo, ainsi qu'aux communautés villageoises.

Récemment, du 13 au 19 novembre 2023, une équipe de Conservation Justice accompagnée par Gabon Télévision a effectué des visites dans trois écoles primaires : l'école communale protestante de Kombani a Ovan, l'école publique de Koumameyong, l'école publique de DjiDji et le Lycée Daniel Nna EKAM KAM. Ces programmes éducatifs, bien accueillis par les enseignants et les responsables des établissements, renforcent les cours de Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) conformément aux programmes du Ministère de l'Éducation Nationale.

Au cours de ce périple à travers le département, l'équipe de Conservation Justice s'est également rendue au village Lolo 2, ou une panthère, en sus de celle récemment abattue par les villageois, a causé de nouveau des dommages dans les poulaillers. Les habitants, dépassés, se retrouvent désorientés, d'autant plus que l'arme utilisée pour abattre la première panthère les populations ne savent plus à quel saint se vouer car, l'arme qui a abattue la première panthère a été saisie par les Eaux et Forêts.

Gabon Télévision soutient cette initiative, non seulement en mettent en avant les actions de la préservation de la nature dans l'Ogooué Ivindo, mais aussi en sensibilisant le grand public aux enjeux de la conservation de la faune et la flore dans ses émissions.

Les jeunes constituent la cible principale de ces initiatives, en tant que futurs gardiens de notre environnement et principaux bénéficiaires des ressources naturelles. Leur sensibilité, souvent plus développée que celle des adultes attachés à des traditions anciennes, est capitale pur la préservation de nos écosystèmes.

Pour les communautés villageoises, l'objectif est de les accompagner vers des activités économiques durables intégrant la préservation de leur environnement. Tout impact sur leur vie, qu'il soit négatif ou inclusif, a inévitablement des répercussions sur leur quotidien. En parallèle, l'ONG apporte un soutien aux sociétés forestiers partenaires en sensibilisant leurs employés par le biais de leurs cellules d'aménagement.

Ces classes vertes et rencontres avec les élèves et les villageois visent également à mettre en lumière les efforts des autorités pour la préservation de notre patrimoine nature, une démarche appelée à s'étendre à l'ensemble du pays.