Gabon: ECOTROP - Finie la 6è édition sur l'étude des écosystèmes essentiels à la protection de la biodiversité et des communautés côtières

L'édition 2023 d'ECOTROP-Littoral et Mangrove qui s'est tenue à Libreville du 19 au 29 novembre. Elle a pris fin sous de meilleurs auspices. Les participants de ladite édition ont étudié les écosystèmes essentiels à la protection de la biodiversité et des communautés côtières.

Fini le terrain, place était à la présentation des résultats des travaux de recherche, sous la supervision du Pr Stephan Ntie, Conseiller Scientifique de l'Agence nationale des parcs nationaux. Les activités de formation se sont fait à travers une série d'ateliers thématiques

interdisciplinaires. Les ateliers proposés aux apprenants lors de l'édition d'ECOTROP Littoral et Mangroves 2023 portaient sur six grandes thématiques . Il s'agissait de "L'ichtyologie, Les microalgues, La pollution plastique sur le littoral, La pollution microbiologique, La stratigraphie, La conservation des petits mammifères"

Les apprenants organisés en équipes de recherche étaient encadrés par les enseignants-chercheurs, chercheurs et professionnels des institutions impliquées. "Chaque équipe de recherche a conçu son propre projet de recherche, collecter les données sur le terrain, analyser les données et présenter les résultats lors de la séance de restitution qui a eu lieu à la fin de l'école de terrain" explique le Pr Stephan Ntie.

L'école de terrain ECOTROP, nous fait-il savoir, est un programme de formation unique en son genre qui réunit des apprenants et des chercheurs africains et occidentaux depuis 2011.Organisée en Afrique centrale (Cameroun et Gabon), elle vise à faire acquérir aux participants des connaissances et compétences approfondies dans l'étude, la gestion et la conservation de la biodiversité, la géologie et l'archéologie du bassin du Congo.

Toute l'équipe Ecotrop formule le voeu que les prochaines éditions de l'école de terrain se dérouleront de manière encore plus fluide et efficace, permettant ainsi aux participants de se concentrer pleinement sur les objectifs de collecte de données et d'apprentissage.