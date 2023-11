Sénégal: Ministère des Pêches et de l'Economie maritime - Le budget 2024 s'élève à plus de 50 milliards de FCfa

Le projet de budget 2024 du Ministère des Pêches et de l'Économie maritime s'élève à 50 731 723 268 FCfa en autorisations d'engagement (Ae) et 36 722 260 373 FCFA en crédits de paiement (Cp).

Lors du vote du budget, Pape Sagna Mbaye a mis en exergue le rôle du Port autonome de Dakar (Pad) dans l'économie du pays. Il a déclaré que le Pad est au coeur des activités de ce secteur, malgré les difficultés, en magnifiant le travail abattu par le directeur général pour le décongestionnement de l'enceinte portuaire et ses environs. Par ailleurs, rappelant l'accord de concession entre Dubaï Port World et l'Etat du Sénégal qui détient 40% de l'actionnariat de cette entreprise au Sénégal, le Ministre a souligné les difficultés rencontrées par le port et qui sont consécutives au manque d'investissement du concessionnaire.

Toutefois, il dira que le directeur général du port a mené des discussions avec tous les acteurs ainsi que des négociations avec DP world pour faire du Pad une zone économique. Il a souligné l'important rôle que peuvent jouer les ports secondaires qui vont connaître un essor considérable grâce au Décret n° 2023-353 du 21 février 2023 donnant la possibilité au directeur général du port de mener des actions pour leur développement, y compris des partenariats public-privé.

Concernant Kaolack, un projet d'envergure avec des privés nationaux est en cours de finalisation pour développer le port autour des opportunités du terroir. S'agissant de Ndakhonga, les études bathymétriques sont terminées. A partir de décembre 2023, des navires de sel de 50 000 tonnes pourront y accoster. Le terminal pétrolier est en cours de concession.

Pape Sagna Mbaye a également rappelé la place centrale du port de Ndayane qui va être l'un des plus importants de l'Afrique de l'Ouest, avec un investissement de plus de 450 milliards de Francs CFA. A noter que trois (3) maisons de projet sont déjà érigées à Diass, Yenne et Ndayane. Les jeunes de ces localités sont en train d'être recrutés. En outre, il a informé de la grande capacité d'accueil de ce port en eau profonde, qui va recevoir des navires de grande envergure, des Panamax pouvant transporter 15000 conteneurs.