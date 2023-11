Ile Maurice: Le mur du cimetière de St-Jean pas encore reconstruit

Le nouveau mur du cimetière de St-Jean attend toujours. Les tombes détériorées par le déferlement des eaux demeurent en l'état et ceci, en attendant les prochaines grosses pluies. Le ministre de l'Environnement, lui, fait des réunions et s'étale sur Facebook, tout en omettant soigneusement la contribution de Tania Diolle.

Il y a eu de grandes annonces au Parlement, dans les médias et dans les meetings : le cimetière de St-Jean sera remis en état promptement. Et bien sûr, les procédures d'urgence ont été enclenchées. Pour une fois, l'urgence est justifiée. Or, 20 jours après la catastrophe du 9 novembre, il n'y a pas eu de soumissionnaire, même sous la procédure simplifiée et présumément rapide de l'Emergency Procurement, pour la simple reconstruction du mur du cimetière. Pourtant, on avait parlé de Rs 7 M déjà budgétées.

On se rappelle également que le maire de Quatre-Bornes avait déclaré pouvoir immédiatement commencer les travaux du mur. Que s'est-il passé ? Un haut-cadre de la mairie de Quatre-Bornes nous explique que l'appel d'offres n'a été lancé que le 17 novembre. Pourquoi ce retard à l'allumage ? Réponse : «C'est la procédure qui prend du temps.» Même celle de l'Emergency Procurement ? «Oui.» Notre interlocuteur ajoute que seules cinq entreprises avaient été «présélectionnées» et qu'à la date de la fermeture de l'appel d'offres restreint, aucune d'elles n'a répondu. D'où la nécessité de relancer un nouvel appel d'offres le 24 novembre, mais vers plus d'une dizaine de firmes. Il faudra maintenant attendre le 4 décembre pour savoir qui est le moins offrant. S'il y a des soumissionnaires! «On croise les doigts», soupire notre interlocuteur. Mais pourquoi le constructeur choisi pour les gros contrats de drains, Gamma Civic, ne s'occupe-t-il pas également du mur du cimetière ? «Le contrat pour les drains a été alloué par la NDU, pas la municipalité.» Visiblement, la National Development Unit (NDU) est plus prompte que la municipalité, surtout lorsqu'il s'agit de procédures d'urgence.

Générosités du constructeur

On nous fait comprendre que, comme l'atteste un document interne, que Gamma Civic allait gracieusement offrir des sacs de sable à être placés devant le cimetière pour le protéger contre une autre inondation. Non, rectifie notre interlocuteur de la municipalité. «Gamma Civic a gracieusement fourni des batardeaux, pas juste des sacs de sable.» En fait, les batardeaux ne sont constitués que de macadam, de sacs et de prélart. Cette mesure temporaire serait-elle permanente ? «Non», nous assure-t-on, puisque les travaux débuteront aussitôt le contrat alloué. On croise les doigts ?

En attendant, le ministre Kavy Ramano en était à sa troisième réunion «de travail» lundi. Et il l'a fait savoir sur sa page Facebook. Cependant, ce qui semble le plus intéresser Kavy Ramano et le ministre Bobby Hurreeram pour le moment, ce sont les gros contrats concernant les drains en béton. Il est manifeste que la réhabilitation des tombes et du mur du cimetière de St-Jean est passée au second plan de leurs préoccupations. Pourtant, le 14 novembre, Bobby Hurreeram déclarait : «Cleaning of the tombs and the cemetery will be undertaken by the Ministry of Environment, Solid Waste Management and Climate Change, and Mauri-Facilities Ltd.»

Devant tant d'immobilisme, Tania Diolle qui a été, rappelons-le, la première à se rendre à St-Jean et la seule à constater de près la situation au cimetière, n'en peut plus, selon un de ses agents. Elle serait aussi très préoccupée par la situation à Nellan Lane et à La Louise où les prochaines pluies menacent de provoquer des inondations. «Le malheur qui a frappé St-Jean semble être une occasion pour Ramano de faire de la politique tout en excluant encore un peu plus le MPM», nous dit l'agent du Muvman Patriot Morisien (MPM) «et sa colistière qui est pourtant sur tous les fronts».