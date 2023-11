Tunisie: Conquête du marché africain | Zlecaf - Renforcer les relations commerciales intra-africaines

La Zlecaf, marché commun africain, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021, marquant ainsi un tournant dans l'histoire économique de l'Afrique.

En effet, cette zone a pour objectif de créer un marché africain de 1,27 milliard de consommateurs avec un PIB cumulé oscillant entre 2,3 et 3,4 billions de dollars américains.

La création de la Zlecaf renforcera les relations commerciales intra-africaines qui ne représentent à ce jour que 16%.

Elle consolidera également le taux d'industrialisation du continent (2% de la valeur ajoutée manufacturière mondiale) et réduira la dépendance aux matières premières.

Le Policy Center for the New South (Pcns) affirme dans son rapport annuel de 2019 consacré à l'économie en Afrique, que la Zone constitue une opportunité pour faire avancer l'intégration économique à l'échelle continentale. Inscrite sur l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (UA), la nouvelle Zone de libre-échange continentale africaine traduit une vision ambitieuse et un mégaprojet d'intégration, auquel la Tunisie a adhéré depuis mars 2019 et a ratifié cet accord en février 2020.

Accords commerciaux

Cet accord vise à lever les barrières douanières entravant la libre-circulation des marchandises et des services entre les pays africains.

Selon le centre de promotion des exportations (Cepex), la Tunisie a exporté, le 17 juillet 2023, la première cargaison de résine vers le Cameroun, sous le régime de la Zone de libre-échange continentale africaine.

De même, deux entreprises tunisiennes exportatrices opérant dans les secteurs de la chimie et des industries alimentaires ont obtenu les premiers certificats d'origine de l'accord de la Zlecaf pour exporter vers le même pays.

Lors de la 25e session ordinaire du Conseil de l'Union africaine tenue en février 2022, le projet relatif aux corridors commerciaux terrestres en Afrique du Nod, adopté par le secrétaire général de la Zlecaf, se veut un programme économique visant à interconnecter les zones frontalières entre les différents pays membres.

L'objectif étant de faciliter les échanges commerciaux entre eux.

A ce jour, cinq corridors ont été créés dans différentes régions du continent.

En effet, la Tunisie et la Libye ont décidé, au mois d'août dernier, la création d'un corridor commercial tuniso-libyen vers les pays subsahariens.

Un projet important pour le développement des échanges commerciaux, notamment avec les pays inaccessibles par la voie maritime, dont le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina Faso.

C'est dire que les efforts de convergence et d'intégration entrepris par les différentes communautés économiques régionales et les objectifs de la Zlecaf s'intensifient de plus en plus et se poursuivent.

L'objectif étant de créer un seul marché continental des biens et services, d'établir la libre circulation des opérateurs économiques et, par conséquent, ouvrir la voie à l'accélération de la mise en place d'une union douanière et une communauté économique africaine d'ici 2028.

Cet accord ouvre la voie une intégration régionale approfondie et une croissance plus rapide et plus durable, tout comme il promet des avantages douaniers et tarifaires concernant le commerce, les services, les produits qui vont accélérer l'intégration économique dans le continent.