Maroc: Anurag Kashyap, un passage brillant du théâtre au cinéma

Marrakech — Le talentueux cinéaste indien, Anurag Kashyap, est revenu, mardi à Marrakech, sur certains aspects de sa riche carrière, notamment son brillant passage du théâtre au cinéma.

"Mes débuts dans le milieu artistique se sont déroulés sur scène. Toutefois, ils ont pris un tournant décisif lorsque je me suis retrouvé derrière la caméra en tant que réalisateur", a-t-il confié lors d'une rencontre dans le cadre de la section "In Conversation with..." de la 20ème édition du Festival international du film de Marrakech.

"Interpréter des rôles de théâtre et les répéter à maintes reprises devenait monotone, surtout lorsque la pièce rencontrait du succès auprès du public et que nous devions l'interpréter des mois durant sur différentes scènes", a noté Anurag Kashyap, soulignant que le cinéma constitue, en revanche, une plateforme de liberté et de vitalité, où chaque instant est différent.

"Le théâtre a facilité mon accès au monde du cinéma, même si cela a pris beaucoup de temps", a-t-il reconnu, ajoutant que "ma place aurait dû être derrière la caméra dès le début. Toutefois, le théâtre m'a énormément aidé dans ma mission de réalisateur, notamment en ce qui concerne la gestion des acteurs".

Anurag Kashyap dont les films ont connu un franc succès à l'échelle nationale et internationale, a affirmé ne pas considérer ses oeuvres comme avant-gardistes ou en avance par rapport à leur temps, expliquant que "l'idée selon laquelle le cinéma est détaché de la société est complètement fausse".

Interrogé sur la manière dont ses films abordent certains phénomènes de la société indienne, Anurag a souligné qu'"en tant que cinéaste, il est important d'aborder ce genre de sujets surtout qu'ils ne sont pas suffisamment discutés dans le cinéma grand public".

"L'Inde ne se limite pas seulement aux films Bollywoodiens. Le cinéma doit être le reflet de la société", a-t-il dit, soutenant que son devoir en tant que réalisateur est de produire des films qui s'inspirent de la réalité actuelle.

Concernant les défis professionnels dans le domaine cinématographique, Kashyap a mentionné spécifiquement la question du financement. "Il est difficile de réaliser un film indépendant. Personne ne voudra se joindre à vous dans cette aventure", a-t-il dit.

Né en 1972, Anurag Kashyap est un réalisateur, producteur, scénariste et acteur reconnu du cinéma indien. Il a reçu plusieurs récompenses, dont quatre Filmfare Awards. Il a été acclamé pour ses films Gangs Of Wasseypur (2012), Ugly (2013), Psycho Raman (2016), Dev.D (2009), et Black Friday (2007). Il est l'un des réalisateurs du Seigneur de Bombay (2018-19), première série indienne de Netflix. Son dernier film, Kennedy (2023), était en sélection officielle au Festival de Cannes.

"In Conversation with ..." est l'un des rendez-vous les plus attendus du festival. Il s'agit d'un moment de débat et d'échange avec un large éventail d'invités de renom comme l'acteur et réalisateur australien Simon Baker, le talentueux réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi, le réalisateur français Bertrand Bonello, l'acteur américain Willem Dafoe, l'acteur danois Mads Mikkelsen, l'acteur et réalisateur américano-danois Viggo Mortensen, l'actrice écossaise Tilda Swinton, le réalisateur et scénariste russe Andreï Zvyagintsev, et l'acteur, réalisateur et scénariste américain Matt Dillon.