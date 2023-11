Maroc: La maison de maternité de Moulay Bouazza, un engagement sans faille de l'INDH pour la promotion de la santé maternelle et infantile

Moulay Bouazza (province de Khénifra) - La maison de maternité de Moulay Bouazza, créée dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), est une structure innovante qui consacre le rôle clé de la mère dans la société et qui promeut la santé maternelle et infantile.

Moulay Bouazza (province de Khénifra) 29/11/2023 (MAP) - La maison de maternité de Moulay Bouazza, créée dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), est une structure innovante qui consacre le rôle clé de la mère dans la société et qui promeut la santé maternelle et infantile.

Cette structure qui s'inscrit dans le cadre du quatrième programme de l'Initiative nationale pour le développement humain « Impulsion du capital humain des jeunes générations », vise à rapprocher les services de santé des femmes enceintes de la commune de Moulay Bouazza, à rehausser le taux d'accouchement en milieu surveillé, en plus d'accueillir et héberger les femmes enceintes avant et après accouchement.

Dar Al Oumouma de Moulay Bouazza, construite sur une superficie de 90 mètres carrés, comprend plusieurs dépendances, dont des locaux administratifs, des chambres pour femmes enceintes, une salle d'attente, une cuisine, en plus de locaux sanitaires.

Elle fait partie des structures de nouvelle génération mises en place dans le cadre de la 3ème phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, dans le but d'assurer un meilleur suivi de la santé de la mère et du nouveau-né, et un contrôle de la grossesse dans des conditions sûres sous stricte surveillance médicale.

Le Centre à caractère socio-sanitaire qui a commencé à fournir ses services en 2022 et qui est géré par une association locale active dans la promotion de la santé de la mère et de l'enfant, vise à terme, à réduire la mortalité maternelle et néonatale dans cette zone à forte dominante montagneuse en plus d'augmenter le pourcentage des femmes bénéficiaires relevant des zones reculées difficiles d'accès.

Dans une déclaration à la MAP, Mourad Ahti, de la Division de l'action sociale à préfecture de la province de Khénifra, a indiqué que l'INDH a oeuvré, dans le cadre du programme 4 "Impulsion du capital humain des générations montantes", notamment son axe relatif à la santé maternelle et infantile à la création de 7 maternités réparties sur la toute la province, ce qui a permis de réduire la mortalité maternelle et infanto-juvénile dans ces milieux et améliorer les connaissances et pratiques quant à la croissance des enfants et des soins maternels et infantiles dans ces zones.

Les maternités, en tant qu'institutions sociales par excellence, s'emploient à fournir des services de proximité dans le domaine de la santé à la mère dans la phase pré- et postnatale, et oeuvrent à rapprocher les services de santé des femmes enceintes issues des zones montagneuses en allégeant leur souffrance et en améliorant la santé maternelle et infantile qui fait partie des axes prioritaires de l'INDH.

La responsable de l'Association en charge de la gestion de la maternité, Souad Mimouni, a indiqué que ce centre offre de nombreux services de santé aux femmes vivant dans des zones reculées et difficile d'accès, relevant que ce centre ne se limite pas à accueillir des femmes enceintes, mais fournit plutôt un hébergement de qualité, des services de sensibilisation et de prévention, des soins de santé et des conseils, en plus d'un soutien social et psychologique aux femmes et un accompagnement méticuleux.

La maison de maternité de Moulay Bouazza illustre l'engagement sans faille de l'Initiative en ayant pour but de rapprocher les établissements de santé des femmes du monde rural, et en tablant sur la réalisation de la justice spatiale, le but étant d'alléger les souffrances de ces femmes dans le domaine de l'accès aux soins et aux médicaments, en plus de s'attaquer aux freins du développement humain.