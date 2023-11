Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Novembre 2023

Cote d’Ivoire : Cédéao- Le président de la Commission fait le point de la situation socio-politique et sécuritaire à Ouattara

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a échangé le 29 novembre 2023, avec le président de la Commission de la Cédéao, Omar Touray, sur la situation socio-politique et sécuritaire dans la sous-région, selon le Palais présidentiel sur sa page X (Twitter). Omar Touray et Alassane Ouattara ont certainement évoqué la tentative de prise de l’armurerie et l’évasion de plusieurs prisonniers à Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Puisque la veille, Omar Touray était membre d’une délégation de l’organisation communautaire reçue en audience à Freetown par le Président Julius Maada Bio.Omar Touray a également transmis au Président Ouattara la gratitude et la reconnaissance de son homologue sierra-léonais après le soutien dont il a bénéficié de la part de ses pairs ouest-africains.

Togo : Attaques terroristes- 31 personnes ont été tuées dans des attaques dans le nord en 2023

Au Togo, les autorités ont annoncé que cette année, 31 personnes dont 11 civils avaient été tuées à cause des attaques « terroristes » dans le nord du pays. C'est la première fois que le gouvernement donne des chiffres aussi précis. Mais l'opposition continue de demander des détails sur la situation sécuritaire dans la région des Savanes. L'un des seuls bilans des incidents sécuritaires dans le nord du Togo datait d'avril 2023, le président Faure Gnassingbé avait alors évoqué environ 140 morts, dont 100 civils depuis la première attaque recensée en novembre 2021, dans la préfecture de Kpendjal.Mardi 28 novembre à la télévision nationale, la porte-parole du gouvernement togolais a fait la liste des incidents sécuritaires intervenus depuis le début de l'année : « une attaque par embuscade, onze accrochages avec les groupes armés terroristes, neuf explosions d'engins explosifs improvisés », qui ont été la cause a-t-elle énuméré de « 31 morts, dont onze civils, 29 blessés et trois disparus ». (Source : alome.com)

Burkina Faso : Affaires militaires- Le capitaine Traoré fait un réaménagement au sein de la Gendarmerie nationale

Le capitaine Ibrahim Traoré, dans un décret signé le 22 novembre, nomme des officiers de la Gendarmerie nationale, à la 2e, 3e, et 4e Légion de gendarmerie. Il a aussi nommé un nouveau commandant de Légion spéciale de Gendarmerie et un commandant du Commandement des écoles et centres de perfectionnement de la Gendarmerie. En effet, le Lieutenant-colonel Issa Yaguibou a été nommé commandant de la 3e Légion de Gendarmerie. Il était, depuis février 2022, le commandant de la deuxième Légion de Gendarmerie. Pour information, le poste de Commandement de la 3e Légion de Gendarmerie est basé à Ouagadougou avec compétence sur les régions administratives du Centre, du Plateau central, du Centre-sud et du Centre-ouest. (Source : aouaga.com)

Mali : Insécurité au nord du pays- Une enquête ouverte sur des chefs d’Al-Qaïda et des séparatistes touareg

Dans un communiqué, le procureur de la Cour d'appel de Bamako a annoncé le mardi 28 novembre soir l'ouverture d'une enquête visant des chefs locaux d'Al-Qaïda, dont Iyad Ag Ghaly, ainsi que des séparatistes touareg. Selon le parquet, les renseignements obtenus font état de la constitution d'une association visant à semer la terreur, porter atteinte à l'unité nationale et ternir l'image de l'armée malienne. Les faits présumés sont graves et pourraient constituer des infractions d'associations de malfaiteurs, d'actes de terrorisme, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, de détention illégale d'armes de guerre et de munitions. Selon le rapport de France 24, parmi les personnes visées par l'enquête, on retrouve Iyad Ag Ghaly, chef au Mali du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, ainsi que le prédicateur peul Amadou Barry alias Amadou Koufa, chef de la Katiba Macina, appartenant à la même mouvance. ( Source : abamako.com)

Bénin : Investissements publics - Le Fmi note des avancées

Le Bénin effectue de grands progrès en matière d’investissements publics, d’après le fonds monétaire international (Fmi). Suite à une mission du Département des finances publiques (Fad) du Fmi qui s’était déroulée du 1ᵉʳ au 15 mars 2023 à Cotonou, à la demande des autorités béninoises, l’institution internationale a tiré des conclusions en six grands points. Ces derniers traduisent d’importantes avancées dans le domaine des investissements publics. D’après le Fmi, il y a une remontée du niveau d’investissement public dans le pays, depuis un point bas touché en 2019.( Source :acotonou.com)

Gabon : Fonction publique- Le gouvernement dégèle (enfin) les recrutements

Le gouvernement de la transition vient de prendre un arrêté supprimant les mesures de gel des recrutements, examens et concours, titularisations, avancements, stages et reclassements dans la Fonction publique. Un soulagement pour les milliers de compatriotes en attente depuis cinq ans. Longtemps décriées par les populations, les mesures de gel des recrutements, examens et concours, titularisations, avancements, stages et reclassements dans la Fonction publique viennent d’être supprimées par un arrêté du Premier ministre, Raymond Ndong Sima, le 24 novembre 2023. (Source : alibreville.com)

Rca : Discours de haine- Laurence Ndong attendue à Bangui

La ministre gabonaise de la Communication et ses homologues de la sous-région de l’Afrique centrale doivent prendre part du 14 au 15 décembre prochain dans la capitale centrafricaine à un forum visant à examiner et pré-valider le projet de stratégie régionale et du plan d’action de prévention et de lutte contre les discours de haine. Les 14 et 15 décembre prochain aura lieu à Bangui, en République centrafricaine, un forum régional des ministres en charge de la Communication et de l’Information axé sur les discours de haine. Le Gabon devrait y être représenté par sa porte-parole du gouvernement, Laurence Mengue Mezogho ép. Ndong. Organisée par la délégation du Cameroun, mandataire du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC) depuis mai dernier, « cette rencontre permettra d’examiner et de pré-valider le projet de stratégie régionale et du plan d’action de prévention et de lutte contre ce fléau».(Source : abangui.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- Le fils d’Abdoulaye Wade, se positionne

Karim Wade, fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, pourrait se lancer dans la course à l’élection présidentielle prévue le 25 février 2024 au Sénégal. Sauf un revirement de dernière minute, le quinquagénaire défendra les couleurs du Parti démocratique du Sénégal (Pds), qui l’a désigné candidat du scrutin présidentiel du 25 février. Le lundi 27 novembre, sa caution de candidature -30 millions de FCFA- a été déposé à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc). Toutefois des interrogations demeure encore : Quand va-t-il mettre fin à son exil qatari pour se lancer dans la bataille électorale ? Aura-t-il du fisc le quitus indispensable à sa candidature ? Là est toute la question. (Source : africaguinee.com)

Sierra Leone : Après le « coup d’Etat » manqué- Des émissaires de Tinubu chez Maada Bio

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) a dépêché une délégation de haut niveau en Sierra Leone suite aux troubles que le pays de Maada Bio a connu dans la matinée du 26 novembre 2023, à Freetown. Des évènements que le gouvernement Léonais a qualifiés de « complot » visant à « déstabiliser » les institutions. La Cédéao a quant à elle, évoqué une opération menée par des individus qui tentaient d’acquérir des armes et de perturber la paix et l’ordre constitutionnel dans le pays. Selon nos informations, la délégation dépêchée par Bola Ahmed Tinubu était composée du Président de la Commission de la Cédéao, Dr. Omar Alieu Touray, le Conseiller à la Sécurité nationale du Nigeria, Malam Nuhu Ribadu, le Chef d’état-major des armées du Nigeria, le Général Christopher Musa, et le Chef du Renseignement militaire du Nigeria, le Général de Division Emmanuel Udiandeye.(Source : africaguinee.com)