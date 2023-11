Afrique: Mondial 2026 - La RDC en posture favorable de son recours contre le Soudan

La réserve introduite par la Fédération congolaise de football association (Fécofa) auprès de la Fédération internationale football association (Fifa) sur l'inégibilité du joueur Jusif Ali du Soudan est en bonne voie, a-t-on assuré du côté de l'instance faîtière du football congolais.

La Fécofa semble se retrouver en posture favorable par rapport à la réserve introduite auprès de la Fifa sur l'irrégularité du joueur soudanais, Jusif Ali. Il était entré en jeu à la 86e minute, le 19 novembre, à Benghazi en Libye lors du match de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Etats-Unis, Canada et Mexique 2026. Les Léopards avaient perdu ce match sur le terrain par 0 but à 1 face aux Crocodiles du Nil du Soudan. «Le recours de la Fécofa en contestation contre l'alignement du joueur soudanais, Jusif Ali, introduit auprès de la Fédération internationale de football association, depuis le 20 novembre, soit 24 heures après le match les Crocodiles du Nil - les Léopards, est sur la bonne voie et la victoire est certaine », a assuré Me Innocent Kibundulu, secrétaire général du comité de normalisation de la Fécofa.

Avant de pénétrer sur l'aire de jeu, Jusif Ali avait présenté un passeport finlandais, sous le regard du Secrétariat général de la Fécofa. Bien qu'autorisé par la Fifa à porter le maillot du Soudan 48 heures avant le match, le joueur du FC Lahti en Finlande ne disposait pas d'un passeport soudanais et donc n'était pas éligible pour apparaître dans cette rencontre. L'aval de l'instance faîtière du football mondial devait être entériné par l'obtention du passeport soudanais permettant au joueur de représenter les Crocodiles du Nil, conformément au règlement. Il a donc fait son apparition sans passeport soudanais.

« Et conformément au règlement de la FifaI, la réserve a été formulée deux heures après le match et confirmée 24h au plus tard, en payant une caution au niveau de la Fifa », a indiqué le secrétaire général, Innocent Kibundulu. La Fécofa attend un verdict favorable aux Léopards, vainqueurs en première journée à Kinshasa des Mourabitounes de la Mauritanie, par 2 buts à 0. En cas de victoire sur tapis vert, la République démocratique du Congo (RDC) prendra de facto la première place du groupe B des éliminatoires avec six points en deux sorties. On croise les doigts du côté congolais.