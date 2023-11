Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Sama Lukonde convainc le Grand Katanga pour Félix Tshisekedi

En avant-gardiste, Sama Lukonde ratisse large à Kamina, Kalemie, Kolwezi, Fungurume et Likasi pour un vote massif du candidat numéro 20, Félix Tshisekedi.

Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde sensibilise la population de l'espace Grand-Katanga pour la victoire de son candidat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle du 20 décembre. Il l'a dit et répété partout où il est passé. Accorder une victoire écrasante au candidat n°20 aux élections du 20 décembre 2023 est le motif de l'itinérance de sensibilisation de la population dans l'espace Grand Katanga qu'il a débutée le 25 novembre.

En sa qualité de membre du présidium de l'Union sacrée, il a en charge cette zone linguistique pour une mobilisation tous azimuts de la population en faveur de Félix Tshisekedi. C'est en prévision de l'arrivée imminente de son candidat dans le Grand Katanga que Sama Lukonde bat le rappel des troupes. Commencée à Kamina, dans le Haut Lomami, cette itinérance l'a conduit dans le Katanga profond. Fils du terroir, Il n'a laissé aucune occasion pour montrer le bon côté de l'histoire à toute cette population katangaise.

A Kalemie dans le Tanganyika, à Kolwezi, à Fungurume dans le Lualaba, tout comme à Likasi dans le Haut-Katanga, Jean-Michel Sama Lukonde a, en bon orateur, convaincu, laissant derrière lui une population plus que déterminée à apporter ses suffrages en faveur du candidat n°20. Car, il n'avait qu'une seule phrase dans sa bouche. « Tshisekedi ou rien. Il faut lui accorder une victoire écrasante au scrutin du 20 décembre 2023 », leur a-t-il dit. Message reçu avec détermination totale et inébranlable par une population prête à tout donner pour l'écrasante victoire du candidat n°20. Il faut souligner que partout, il a bénéficié d'un accueil chaleureux. A Kamina, dans le Haut-Lomami où il est arrivé sous une forte pluie, des foules innombrables, avec à leur tête la gouverneure Isabelle Kalenga Mushimbi, ont bravé cette intempérie pour accueillir le fils du terroir.

Même scénario à Kalemie, dans le Tanganyika. Depuis l'aéroport, des foules en liesse attendaient Sama Lukonde. Il était accueilli par la gouverneure de Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, la notabilité et toutes les forces vives de cette province. À l'étape de Kolwezi, plusieurs mouvements et représentants de différentes couches de la société étaient tous déterminés à exprimer, à travers des chansons et slogans, leur soutien au candidat n°20. Sama Lukonde y est allé avec sa nouvelle stratégie : la proximité avec toutes les couches de la population à travers leurs différentes organisations.

Sama Lukonde a, tour à tour, conscientisé les responsables des confessions religieuses, les députés nationaux et provinciaux, les chefs coutumiers et responsables de différents mouvements et organisations de la société civile, ainsi que les délégations estudiantines. Les présidents fédéraux des partis politiques et présidents des mouvements des jeunes n'étaient pas en reste.

Avant d'atteindre le Camp Fungurume, à ce stade, ce membre du presidium de l'Union sacrée a sensibilisé la population qui vit dans les sites miniers. Des creuseurs artisanaux, des différents travailleurs des sociétés minières étaient présents pour écouter le Premier ministre qui n'avait qu'un seul message : « Voter le n°20, le 20 décembre prochain ». A Likasi, c'était une grande fête pour la population de voir que l'envoyé de Félix Tshisekedi dans ce coin du pays n'est que le fils du terroir, Jean-Michel Sama Lukonde.