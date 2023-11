Congo-Kinshasa: Elections 2023 - L'évêque de Bunia appelle à voter pour des candidats qui vont sortir l'Ituri de la misère

Monseigneur Dieudonné Uringi, évêque du diocèse de Bunia (Ituri), a lancé un appel ce mercredi 29 novembre à la population pour que cette dernière vote utile lors des scrutins du 20 décembre prochain. L'appel a été lancé lors d'un point de presse qu'il a animé à Bunia.

Il affirme éveiller la conscience, principalement des jeunes, pour qu'ils votent pour des candidats qui vont sortir l'Ituri de la misère qui persiste depuis environ une décennie. « La population de l'Ituri doit être vigilante pour voter des candidats députés ou président de la République qui méritent et non ceux qui vendent des promesses fallacieuses », a-t-il martelé.

Le prélat catholique a évoqué les tueries, destructions des infrastructures, déplacement des populations à cause de l'activisme des groupes armés.

« Nous devons être attentifs et intelligents, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que ceux qui viennent demander pour devenir de nouveau président de la République ou pour devenir député national ou provincial, quand ils se présentent, nous devons leur demander vraiment quel est leur objectif ? Pour moi personnellement, la propagande serait de les voir déjà travailler pour en finir avec les tueries, la destruction des infrastructures, le déplacement de tous ces gens qui vivent sur des sites de déplacés », a expliqué Dieudonné Uringi.

Il a appelé notamment les jeunes à la sagesse et à la vigilance :

« Le futur de ce pays repose sur vos responsabilités. Si vous faites des élections qui ne sont pas dignes alors nous allons continuer dans la misère, dans les tueries et les massacres. Mais si vous êtes sages, votez pour des personnes dignes ; alors en ce moment on est sauvé. Il faut bien regarder pour qui voter et pour qui ne pas voter ».

Il a par ailleurs demandé aux groupes armés de déposer les armes et de reprendre notamment les activités agricoles et l'élevage, gage d'un développement durable pour une province de l'Ituri stable et prospère.