Afrique de l'Est: EPP Falimanjaka - Remise de tables-bancs et rénovation de la toiture par Vivo Energy

L'École primaire publique Falimanjaka de Talata Volonondry a bénéficié de 60 tables-bancs et d'une nouvelle toiture.



C'est une initiative de Vivo Energy dans le cadre de son engagement envers l'éducation.

Un engagement renforcé pour offrir une éducation de qualité aux enfants malgaches.

C'est ce que Vivo Energy, la société qui distribue et commercialise la marque Shell à Madagascar a encore une fois démontré à l'École primaire publique (EPP) Falimanjaka dans la commune de Talata Volonondry, hier.

Elle a contribué au financement de la nouvelle toiture de cet établissement ainsi qu'à la dotation de 60 tables-bancs pour les nouvelles salles de classe afin de créer un environnement d'apprentissage positif.

La cérémonie d'inauguration a vu la présence du maire de cette commune, du chef de district et des notables de la communauté.

La présence de ces autorités reflète la collaboration fructueuse entre Vivo Energy et la commune pour améliorer les infrastructures éducatives locales.

Engagement.

L'éducation est un des socles du développement durable.

C'est dans ce sens que Vivo Energy investit dans ce domaine pour contribuer à l'avenir éducatif et professionnel des enfants de cette commune et dans tout le pays.

« Chez Vivo Energy , nous reconnaissons notre responsabilité envers les communautés. L'éducation est la clé du progrès, et nous sommes honorés de pouvoir soutenir l'école primaire publique de Falimanjaka dans sa mission d'offrir une éducation de qualité », déclare Mondher Bouhouche, directeur général de Vivo Energy Madagascar qui n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction pour cette action noble.

Il a également encouragé les enseignants à s'impliquer davantage dans l'éducation des élèves pour qu'ils puissent devenir des citoyens responsables et des acteurs du développement.

« Je tiens également à exprimer ma gratitude envers les enseignants dévoués, qui travaillent sans relâche pour façonner les enfants de demain. Leur détermination et leur passion sont des éléments essentiels de la réussite de nos enfants », a-t-il indiqué.

Le maire de Talata Volonondry, Hobiherisaona Randrianirina, quant à lui, a félicité cette initiative ainsi que les avantages de cette action pour les enfants.

« Nous sommes reconnaissants envers Vivo Energy pour son engagement envers le bien-être de notre communauté.Ces nouvelles installations seront bénéfiques pour nos enfants et auront un impact positif à long terme sur notre société », se réjouit-il. Offres.

Vivo Energy exerce ses activités et commercialise ses produits dans des pays du nord, de l'Ouest, de l'Est et du Sud de l'Afrique.

Le groupe possède un réseau de plus de 2 400 stations-service dans 23 pays, exploitées sous les enseignes Shell et Engen, et exporte des lubrifiants dans plusieurs autres pays africains.

Son offre dans les stations-service comprend des carburants, des lubrifiants, des services de cartes, des boutiques, des cafés, des restaurants et des services hors carburant.

Il fournit également aux entreprises des carburants, des lubrifiants, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des solutions d'énergie solaire dans divers secteurs, comme la marine, les mines, la construction, l'électricité, le transport, les grossistes et la manufacture.

La société compte environ 2700 employés, dispose de plus d'un million de mètres cubes de capacité de stockage de carburants et possède une co-entreprise, Shell and Vivo Lubricants B.V qui approvisionne, mélange, conditionne et fournit les lubrifiants de marque Shell.