Gabon: L'exploitation des forêts communautaires comme concept de développement des communautés villageoises et de gestion durable des ressources naturelles

Portée par la loi no 16-01 du 31 décembre 2001 portant code forestier en République gabonaise la notion de foret communautaire est introduite dans nos communautés. En effet, avec la mise en place des forêts communautaires sur l'étendue du territoire nationale, les communautés peuvent désormais améliorer leurs conditions de vie et assurer le développement des villages en gérant durablement leurs forêts et en créant des activités génératrices de revenus.

Grace à ce modèle de gestion, elles peuvent désormais être autonome et, avec les retombées de l'exploitation de la forêt communautaire, la communauté peut développer plusieurs projets d'utilité communautaire tel, l'électrification des villages, l'hydraulique villageoise, les dispensaires, les écoles, les AGRs etc.).

Mais, qu'est-ce qu'une forêt communautaire ?

D'après l'article 156 du code forestier, « La forêt communautaire est une portion du domaine forestier rural affectée à une communauté villageoise en vue de mener des activités ou d'entreprendre des processus dynamiques pour une gestion durable des ressources naturelles à partir d'un plan de gestion simplifié ». Ce plan simple de gestion consiste à faire l'étude sociaux économique et de déterminer les différents types d'activités à mener en fonction des ressources disponible dans les quatre blocs dont chacun sera exploité pendant cinq ans.

Aux termes de l'article 157 du code forestier, les forêts, les forêts communautaires sont créés dans les conditions fixées par voies réglementaires dans le domaine forestier rural, a la demande d'un village, d'un regroupement de village, d'un canton dans l'intérêt général de communautés villageoises concernées. De plus, l'administration des Eaux et Forêts doit apporter une aide gratuite aux communautés pour la création et la gestion de cette forêt. Les revenus issus de la forêt communautaire ne sont pas taxés.

Dans le Département de la Mvoung, on enregistre deux forêts communautaires en convention définitive à savoir, la forêt communautaire du regroupement des villages Koumameyong et Ekarlong (AVOLE-NLAME) et celle de NGOKOELA (Ovan). La création de ses forêts communautaires s'est faite avec l'assistance de l'administration des Eaux et Forêts, du projet DACEFI et de la FAO.

Malgré l'engouement de plus en plus fort pour la foresterie communautaire manifesté par les populations villageoises, il est à déplorer, le non-respect du plan simple de gestion par les associations villageoises ; la majorité des communautés bénéficiaires d'une FC choisissent comme activités unique que l'exploitation du bois d'oeuvre, qui génère plus et rapidement de revenus. Malheureusement, c'est cette activité qui est à l' origine des divisions au sein des communautés.

Dans la plupart des villages, les communautés se plaignent essentiellement de n'avoir pas été formé avant l'attribution de la convention définitive pour mieux appréhender les mécanismes de gestion de leur forêt communautaire, toute chose qui retarde le développement des activités.

C'est dans le but de soutenir ses associations que l'ONG Conservation Justice intervient auprès des communautés pour les formés et les appuyés pour une meilleure gestion de la forêt communautaire car, il reste encore bien de points d'ombre à résoudre afin que le concept de forêt communautaire ne soit pas perverti ou détourné de son but premier qui est de servir la communauté villageoise.