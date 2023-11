Afrique de l'Est: Madagascar - Paiement des cotisations de la SADC et du Comesa

Le Conseil des ministres d'avant-hier a adopté au titre du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice, du ministère de l'Economie et des Finances, du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation et du ministère de l'Energie et des Hydrocarbures, sur le paiement des cotisations de Madagascar en tant que membre de l'Union Africaine, de l'organisation des Etats africains, Caraïbes et Pacifiques ainsi que de la Sadc et du Comesa.

Portant notamment sur les années 2022 et 2023. Et ce sera dans l'intérêt du pays, dans la mesure où il y a des avantages que nous pouvons tirer, vu que nous sommes membres de ces différentes organisations internationales.

Prise en charge

Il a été également adopté au titre du ministère de la Justice, le paiement par la Grande île, tous les ans, des cotisations en tant que membre de la Cour Pénale Internationale et de l'Association Africaine des Hautes Juridictions Francophones.

Pour ce qui est du Secrétariat d'Etat chargé des Nouvelles Villes et de l'Habitat et du ministère de l'Economie et Finances, il a été décidé la prise en charge par l'Etat du paiement des impôts et des taxes douanières sur l'importation des installations des transports par câble (téléphérique) reliant Soarano et Ivandry ainsi qu'Anosy et Ambatobe.

Quant au niveau du gouvernement et de la Primature, il a été décidé l'abrogation du décret n°2017-031 du 11 janvier 2017 portant nomination d'Olaf Francis, directeur financier du conseil de discipline budgétaire et financier.