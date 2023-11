Congo-Kinshasa: Union sacrée pour la nation - Les candidats aux élections dénoncent le non-financement de leur campagne

Les candidats députés nationaux, provinciaux et conseillers communaux, membres de l'Union sacrée de la nation (USN), se plaignent du non-financement de leur campagne électorale par leur plateforme.

Réunis dans un collectif, les candidats de l'USN aux différentes élections ont saisi le chef de l'Etat et leur candidat à l'élection présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi, pour lui faire part de leur mécontentement"pour l'échec préparé par le présidium de ce regroupement politique". " Dans le but poursuivi par ces dinosaures politiques de s'éterniser au pouvoir sans remords, les membres du présidium n'ont débloqué aucun rond et ne nous ont doté d'aucune logistique pouvant nous permettre de battre non seulement notre campagne, mais aussi la vôtre en tant que notre candidat commun et unique président de la République", ont-ils écrit.

Pour ces candidats, cette mafia à laquelle jouent leurs camarades membres du présidium leur fait soupçonner qu'ils veulent jouer contre leur propre camp et rendre le pari en faveur du "principal adversaire" de Félix-Antoine Tshisekedi à ces scrutins attendus au 20 décembre 2023, Moïse Katumbi.

Vouloir gagner les élections ou pas

Selon ce collectif, la plate-forme USN a un choix à opérer. Il s'agit de vouloir gagner ces élections et mettre les moyens pour que cet objectif soit atteint. "Le choix serait clair si l'on veut gagner ces élections ou si l'on veut les perdre à tous les niveaux. Ne pas donner des fonds conséquents aux nouveaux candidats que nous sommes constituerait la préparation de votre propre échec car tous ces anciens élus, ministres et autres, sur qui notre camp pouvait compter sont déjà obsolètes aux yeux de nos populations qui ne jurent que par le changement de la classe politique", a souligné ce collectif. Et de menacer de les désavouer à la face de la nation et du monde entier s'ils tiennent mordicus à leur "projet satanique".

Ces nouveaux candidats aux élections donnent ainsi un ultimatum pour percevoir le financement de leur campagne. Faute de quoi, ils mèneraient une action dans la rue pour dénoncer ces actes du présidium de leur regroupement politique. ":De ce fait, si jusqu'au 30 novembre 2023, aucun financement conséquent ne nous est rendu disponible, nous descendrons dans les rues pour dénoncer cette mafia (partout sur le territoire national) et nous nous rangerons contre notre propre camp et contre votre candidature et l'échec serait assumé par tous", ont-ils promis.

Pour ne pas en arriver là, ils sollicitent l'implication personnelle et un ordre de la part de Félix-Antoine Tshisekedi, comme autorité suprême de leur plateforme et premier bénéficiaire moral, et comme garant du bon fonctionnement de celle-ci, pour que le financement de leur campagne électorale soit effectif. Cela, ont-ils souligné, pour enfin les épargner de "claquer les portes de l'USN et toquer à celles d'Ensemble pour la République", qui pourrait assurer leur survie politique.