Sénégal: Dubaï - Macky Sall prend part à la COP28

Le Président de la République, Macky Sall, quitte Dakar ce 29 novembre 2023, pour Dubaï aux Émirats arabes unis, pour prendre part à la 28e Conférence de l'Organisation des Nations unies sur le climat (COP28).

Selon le Bureau d'information gouvernemental (Big), dans un bulletin, cet événement de dimension mondiale, se tiendra jusqu'au 12 décembre 2023, et sera l'occasion pour le Chef de l'Etat de porter, comme il sait le faire, la cause du continent africain devant les dirigeants du monde entier.

En effet, ajoute la même source, le Président Macky Sall est très attendu sur des problématiques déterminantes pour l'humanité telles que : - le doublement du financement de l'adaptation, décidé à la COP26 Glasgow, pour mobiliser 40 milliards de dollars d'ici 2025 ; - l'opérationnalisation effective du fonds créé à la COP27 et dédié aux pertes et dommages associés aux changements climatiques. Il y a également des questions comme une transition énergétique juste et équitable ; - l'exploitation et la gestion des ressources en eau ; - les financements verts ; - la résilience à la sécheresse. Selon le document, concernant la problématique de la résilience à la sécheresse, le Sénégal et l'Espagne vont d'ailleurs co-organiser une réunion sur le sujet dans le cadre de l'Alliance pour la résilience à la sécheresse qu'ils ont conjointement lancée à la cop27.

Concernant la justice climatique, le document souligne qu'elle reste la question inévitable pour le Président Macky Sall. Protéger le climat en aggravant son fardeau de la dette, alors qu'on pollue le moins et qu'on subit le plus les effets du réchauffement climatique est une vraie injustice, a-t-il relevé en novembre dernier lors du Forum de Paris sur la paix. Pour lui, la situation est d'autant plus alarmante que, pendant ce temps, nous peinons à mobiliser les 100 milliards de dollars par an convenus pour soutenir le financement de l'action climatique des pays en développement.