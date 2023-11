Afrique: Congo/Maroc - Une douzaine de projets sélectionnée dans le cadre de la décentralisation

La coopération décentralisée entre les collectivités territoriales congolaises et marocaines a constitué la toile de fond de l'audience que le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, a accordée, le 29 novembre, à Brazzaville à une délégation du Fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale des collectivités territoriales (Facdi), conduite par son directeur général, Mostafa Ameur.

Accompagné de quelques membres de l'Association des maires du Congo, Mostafa Ameur est allé présenter au ministre délégué les opportunités qu'offre le Facdi, notamment le financement d'un certain nombre de projets dans certaines collectivités locales en République du Congo. « Nous sommes actuellement au quatrième appel à projets, et nous avons un certain nombre de projets qui ont été proposés par les communes congolaises et qui seront soumis au financement du Fonds africain avant la clôture de l'appel à projets qui est prévue pour le 1er février 2024. Nous espérons que certains projets seront réalisés et que cela va être le point de départ pour le renforcement de cette coopération décentralisée Sud-Sud », a-t-il expliqué à sa sortie d'audience.

En effet, douze projets sont sélectionnés dans plusieurs domaines dont l'électrification, l'approvisionnement en eau potable, la construction de marchés et la transformation des produits agricoles. Les villes concernées étant, entre autres, Impfondo, chef-lieu de la Likouala; Sibiti (Lékoumou); Kintelé (Pool); et Oyo, dans le département de la Cuvette.

Le ministre Juste Désiré Mondelé a effectué une visite de travail au Maroc, en avril dernier, pour s'inspirer de l'expérience de ce pays ami en matière de décentralisation. Il s'est réjoui de l'arrivée de cette délégation en terre congolaise. « Nous avons organisé, en mars dernier, un forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local. A cette occasion, nous avons reçu plusieurs partenaires qui sont venus nous accompagner, au nombre desquels le royaume du Maroc qui avait une forte délégation. Des accords de partenariat furent signés entre les villes congolaises et marocaines », a rappelé le ministre délégué chargé de la Décentralisation et du Développement local. Notons que toujours dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Congo et le Maroc, six étudiants congolais ont bénéficié des bourses d'études dans les universités marocaines cette année.