Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'UDSN pose les bases rédactionnelles de son manuel de procédure

Le personnel technique, administratif et enseignant de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) s'est approprié, du 23 au 27 novembre à Kintélé, les bases rédactionnelles du manuel de procédure et des programmes de cette institution d'enseignement supérieur, au terme des travaux de l'atelier d'élaboration de ce document.

Dans le cadre de l'élaboration du manuel de procédure et des programmes, les participants aux travaux se sont appropriés, entre autres, les textes fondamentaux où sont tirées les références juridiques, du recensement des activités effectuées, des attributions, du recensement des principaux intervenants, de l'identification des procédures et de l'élaboration d'une fiche de procédure.

Durant cinq jours, l'atelier a également aidé les participants à acquérir des procédures administratives et des possibilités d'évaluer les différentes structures. « Ce manuel de procédure que l'UDSN a commencé de rédiger est un outil important qui accompagne l'efficacité, l'assurance qualité et la performance de cette institution », a souligné le Pr Edouard Ngou Milama.

Dans le cadre de la démarche assurance qualité, l'UDSN compte soumettre ses programmes de licences en 2024 au Programme de reconnaissance et d'équivalence de diplôme au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur pour évaluation et reconnaissance. « Nous avons posé les bases de notre document pédagogique, le manuel de procédure. Maintenant que la voie est tracée, nous avons les acquis de base, passons à la rédaction de nos procédures », a déclaré le Pr Ange Antoine Abéna, président de l'UDSN.

Outre le séminaire sur le manuel de procédure et en rapport avec l'axe 1 du plan stratégique de l'UDSN qui est lié à la transformation de l'homme, il sera organisé, en décembre, trois ateliers dont le premier portera sur la vulgarisation des règles éthiques et déontologiques au profit des nouveaux étudiants, le deuxième sera axé sur la vulgarisation de la politique contre les antivaleurs au bénéfice des acteurs de la communauté universitaire et, enfin, celui lié à l'enquête sur le niveau de connaissances ainsi que des pratiques des règles éthiques et déontologiques afin d'implémenter une démarche qualité sur la problématique des valeurs.