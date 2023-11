Afrique de l'Est: Madavision - Trois événements prévus pour 2024

Madavision se lance pour 2024. Le leader de l'événement commercial grand public propose un calendrier qui sera très profitable aussi bien pour les participants que pour les visiteurs.

Outre la Grande Braderie qui aura une nouvelle formule, deux événements innovants seront au rendez-vous pour cette année 2024, censée être celle de la reprise économique.

Deux événements qui mettront en avant deux secteurs porteurs que sont la gastronomie et l'innovation technologique.

Renforcée

« Avec nos 25 ans d'expérience, nous proposons des événements innovants qui permettront aux participants de se positionner sur le marché, d'augmenter leurs chiffres d'affaires et d'élargir leurs portefeuilles clients », a déclaré hier Harilala Ramanantsoa, présidente de Madavision, lors d'une conférence de presse de présentation de ces événements.

À commencer par la Grande Braderie de Madagascar qui sera dorénavant renforcée par un déstockage Pro.

« La Grande Braderie est connue pour ses bonnes affaires beaucoup plus destinées aux ménages mais le déstockage pro offrira, en plus des produits et services plus professionnels tels que les outillages, l'informatique, l'habitat, les équipements divers l'automobile, les deux-roues... ».

Une occasion en somme, pour les participants, de liquider leurs stocks et de se réapprovisionner.

%

Et pour le public de retrouver l'ambiance et les avantages de cet événement devenu une institution dans le secteur.

Le rendez-vous de la première édition de la Grande Braderie de Madagascar est prévue du 24 au 26 mai au Kianja Barea et la deuxième du 29 novembre au 1er décembre 2024.

FIG

La première nouveauté proposée en 2024 par Madavision est le Festival International de Gastronomie de Madagascar.

La FIG, comme son nom l'indique, rassemblera les acteurs du commerce de bouche et offrira une plateforme professionnelle nationale, régionale et internationale de la gastronomie, « La forte visibilité que Madavision entend mettre en place dans l'organisation de l'événement aura le mérite de permettre aux participants de mieux se faire connaître », précise Harilala Ramanantsoa.

Des grands chefs internationaux seront invités à ce festival international qui programme des conférences, des concours, masterclass, ainsi que des dégustations culinaires.

Le festival verra également la participation des fournisseurs des matériels et des produits culinaires, des corps de métier, des écoles et instituts de formation...

En tout 300 participants sont attendus pour cet événement qui se déroulera au CCI Ivato, du 10 au 12 mai pour la première édition et du 29 novembre au 1er décembre 2024 pour la deuxième édition.

SIT

Le troisième événement est tout aussi au goût du jour que les deux premiers.

Il s'agit du Salon de l'Innovation et de la Technologie (SIT).

Une plateforme qui regroupe toutes les nouveautés sur les produits et services tout secteur confondu.

Pour ne citer, entre autres, que les innovations technologiques, liées à la santé, l'environnement, l'agriculture, les bâtiments, les télécommunications, la mécanique, le tourisme, l'alimentation...

« Cet événement offre une plateforme unique pour les entreprises, les startups, les chercheurs et les passionnés afin de partager leurs idées , de présenter leurs produits et de discuter des tendances émergentes ».

Une opportunité, en somme, pour les professionnels de présenter des produits innovants et d'en faire la promotion.

Les startups pourront également y présenter leurs idées, leurs expériences, produits et services finis et les mettre sur le marché.

Le Salon de l'Innovation et de la Technologie prévoit également de l'accompagnement des participants et des visiteurs par des professionnels, des séances de formations et d'informations sur les produits innovants ainsi que sur les systèmes de protection des découvertes...

Le SIT 2024 se déroulera en une seule édition au CCI Ivato, du 12 au 14 avril 2024.

Le point commun pour ces trois événements réside dans le fait qu'ils sont organisés avec le professionnalisme qu'on connaît de Madavision.

De grandes opportunités pour les participants de développer leurs activités.

Mais également et surtout pour le public d'avoir des offres spéciales à des prix promotionnels.

Des rendez-vous à ne pas manquer.