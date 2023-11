Cote d'Ivoire: Déchargement de pétrole brut - Une catastrophe évitée à Port-Bouët

Les actions conjuguées des forces de sécurité ont permis d'éviter une catastrophe dans la commune de Port-Bouët.

La Société ivoirienne de raffinage (SIR) a mené un exercice anti-incendie à la Cité policière, dans la commune de Port-Bouët, le mardi 28 novembre 2023.

Aux alentours de 8h45 mn, le mardi 28 novembre 2023, une importante fuite de pétrole brut sur la "ligne 42" pendant le déchargement de pétrole brut d'un navire vers la SIR, a failli tourner au drame.

En effet, un incendie provoqué par des travaux de chaudronnerie a semé la panique au sein des riverains, faisant trois victimes. Pour y faire face, le directeur d'astreinte de la SIR a déclenché un Plan de surveillance et d'intervention (PSI).

Ce scénario mis en place dans le cadre du Plan de surveillance et d'intervention a permis aux responsables de la Société ivoirienne de raffinage de tester son dispositif de lutte contre les incendies.

Cet exercice a mobilisé toutes les forces de sécurité, notamment le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM), la gendarmerie nationale, la police, le Centre ivoirien antipollution (CIAPOL), le SAMU et les agents de la SIR.

Dans une synergie d'actions, l'incendie a vite été maîtrisé et les victimes, au nombre de trois (3) ont été rapidement prises en charge et évacuées vers des établissements sanitaires. Au nom de Tiotioho Soro, directeur général de la SIR, le directeur général adjoint, Jean-Luc Gouzien a félicité l'ensemble des équipes qui ont exécuté ce Plan de surveillance et d'intervention dans une zone d'habitation "Le but de ces exercices est de s'assurer que nous sommes capables de coordonner l'ensemble des efforts qui doivent être faits et prendre en compte les améliorations à apporter. Je voudrais remercier tous les intervenants, sans lesquels on ne peut progresser efficacement ", a-t-il souligné.

Chacune des forces de sécurité présentes pour cet exercice ont accompli leurs tâches dans le périmètre défini, sans difficultés majeures.