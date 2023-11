Afrique Centrale: EHT-Cémac - Près d'une soixantaine des finalistes congolais reçoivent les diplômes

La remise officielle des diplômes aux étudiants finalistes, toutes promotions confondues de l'Ecole d'hôtellerie et de tourisme de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ( EHT-Cémac) à N'Gaoundéré, au Cameroun, a eu lieu le 29 novembre à Brazzaville.

La ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, a remis à titre symbolique les diplômes à un échantillon de dix lauréats. La cérémonie symbolise, a-t-elle dit, un motif d'espoir en ce qu'elle traduit la volonté des jeunes congolais qui ont, à l'évidence, compris la nécessité d'acquérir des connaissances dans le domaine du tourisme. « Le Congo se réjouit de ce qu'aujourd'hui nous disposons d'un nombre important des cadres qui représentent pour nous des véritables appuis dans la transition vers une économie soutenue dans d'autres richesses que le pétrole », a indiqué la ministre.

S'adressant aux chefs des entreprises, la ministre a fait savoir que « la ressource humaine que constitue cette crème intellectuelle aussi bien à l'Etat que dans le secteur privé trouvera une place de choix dans vos secteurs et fera des preuves qui contribueront à la bonne marche de vos entreprises », ajoutant: « Vous connaissez le code de ce secteur et vous deviez exceller, le ministère compte énormément sur vous ».

%

Le directeur général de l'EHT-Cémac, Yves Martial Boutoundou, a fait savoir que ce jour est particulier aux anciens étudiants ressortissants du Congo, un moment inoubliable qu'ils se souviendraient longtemps. « C'est un véritable honneur pour vous de recevoir ces diplômes des mains de madame la ministre. L'EHT est une école d'excellence, certains de vos camarades ont abandonné, d'autres exclus au cours de leur parcours mais vous vous êtes allés jusqu'au bout pour couronner vos études par la réussite. Je ne peux que vous en féliciter car cela démontre votre mérite, votre courage, votre travail et votre discipline », s'est-il réjoui. Il les a invités à intégrer l'association des anciens élèves afin d'actualiser leur banque des données pour les aider dans l'étude qu'ils ont amorcée sur l'intégration professionnelle .

Ngakosso Kolo Obangui, l'un des lauréats, a lancé un appel aux responsables des entreprises. « L'école d'hôtellerie et de tourisme de la Cémac de Ngaounderé, au Cameroun, est le pôle d'excellence. Que les promoteurs qui ont des établissements du tourisme pensent à chercher ou à se renseigner sur les lauréats finalistes de cette école afin de booster leurs activités. Je pense que les lauréats finalistes apporteront une bonne pierre à leur édifice », a-t-il dit.

Notons que le concours d'entrée à l'EHT-Cémac a eu lieu en septembre dernier dans l'ensemble des pays membres de la Cémac. Créée en 2002 et avec pour siège le Cameroun, c'est une école inter Etats regroupant six pays, notamment la République centrafricaine, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, le Tchad et le Cameroun.

Les formations vont de deux à trois ans pour le premier et second cycle et de cinq à six ans pour le troisième cycle. Les étudiants entrent par deux voies : la voie du concours et la voie d'étude des dossiers. Des diplômes délivrés sont des brevets d'études professionnelles, brevets des techniciens supérieurs ainsi que des licences, des masters et des doctorats . A sa création, l'EHT-Cémac a toujours délivré les attestations de réussite et de formation et non des diplômes. La remise des diplômes a commencé en juillet dernier.