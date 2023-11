Sénégal: Saint-Louis - En visite dans la région à la suite de sa nomination Modou Diagne Fada très satisfait des réalisations des Projets PPCS et SERRP

Le nouveau ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Modou Diagne «Fada» a visité hier, mardi 28 novembre, la digue de protection de la Langue de Barbarie qu'il a trouvé en bon état. Il a cependant invité les populations riveraines à sauvegarder cette infrastructure qui a stabilisé le train de côte. Avec sa délégation, le ministre s'est rendu ensuite sur le site de Diougop, pour constater l'état d'avancement des travaux de construction des logements définitifs devant abriter les populations sinistrées déplacées de la Langue de Barbarie. Modou Diagne Fada a profité de l'occasion pour remettre les clés de deux camions frigorifiques aux femmes transformatrices de produits halieutiques et distribuer également des fournitures scolaires aux élèves de ce site de recasement.

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, Modou Diagne Fada, a montré hier, mardi 28 novembre 2023, son satisfecit quant à l'évolution du Projet de Protection Côtière de Saint-Louis (PPCS) et du Projet de Relèvement d'Urgence et Résilience à Saint-Louis (SERRP). Mis en œuvre par l'Agence de Développement Municipale (ADM), sur financements respectivement de l'Agence Française de Développement (AFD) et la Banque Mondiale, ces deux projets constituaient, d'une part à fixer, grâce à une digue de protection de 2,700 km, les populations affectées par l'avancée de la mer et les fortes pluies enregistrées en 2018 et pour reloger également les populations de la Langue de Barbarie, dont les maisons étaient détruites ou menacées par ces intempéries.

La première étape de sa visite a été le quartier de «Goxu Mbacc» où il a recueilli les témoignages des populations riveraines sur les impacts positifs de cette digue de protection qui a stabilisé aujourd'hui le train de côte dans cette partie de la Langue de Barbarie. «Il est vraiment heureux de voir les jeunes qui ont déjà commencé à jouer au football sur les mètres de plage gagnés sur la mer, grâce à cette digue. Cependant, il est important de renforcer la communication auprès des populations, pour qu'elles œuvrent dans le sens de préserver cette digue, en évitant d'y verser des eaux usées», a-t-il recommandé. Aux jeunes dudit quartier, il a suggéré de s'organiser en Comités de vigilance pour la sauvegarde de cette infrastructure capitale pour la survie sur cette partie de la ville de Saint-Louis.

La seconde étape de sa visite, en tant que nouveau ministre en charge des Collectivités territoriales, a été le site de Diougop, dans la commune de Gandon, où, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet SERRP, des logements définitifs sont en en train d'être construits pour recaser les populations sinistrées de la Langue de Barbarie. Financé à hauteur de 22 milliards de FCFA par la Banque Mondiale, ce projet vise, à termes, le relogement de plus de 500 ménages, soit environ 15 000 personnes, avec toutes les commodités nécessaires. Sur place, le ministre Modou Diagne Fada a constaté que 92 maisons sont déjà prêtes à accueillir leurs propriétaires. D'autres logements en cours de finition seront bientôt disponibles et livrés, à en croire l'autorité.

Cette visite a été aussi l'occasion pour lui de remettre les clés de deux camions frigorifiques aux groupements de femmes transformatrices de produits halieutiques, en vue de leur permettre de continuer leurs activités génératrices de revenus. Les élèves également n'ont pas été oubliés, car ayant bénéficié de fournitures scolaires, pour une valeur de 6 millions de FCFA, et ce, au grand bonheur de leurs parents.