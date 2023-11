Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Le candidat Président Denis Mukwege prône une révolution démocratique

Le candidat président de la République Denis Mukwege Mukengere prône une révolution démocratique. A travers son projet, ce Prix Nobel de la paix vise conduire la RDC à une révolution des mentalités pour accéder à un nouveau Congo et émergent.

Parcours

Né à Bukavu (Sud-Kivu) le 1er mars 1955, Denis Mukwege Mukengere est un gynécologue congolais.

Il fut ses études primaires et secondaires dans le chef-lieu du Kivu avant son démembrement en trois provinces.

Denis Mukwege Mukengere st titulaire d'un diplôme de médecine générale, obtenu à la Faculté de médecine de de Bujumbura (Burundi) et une maitrise et spécialisation en gynécologie et obstétrique de la Faculté de médecine spécialisée d'Angers en France.

A la fin de sa spécialisation, en 1989, il retourna en République Démocratique du Congo alors République du Zaïre, où il fut gynécologue à l'Hôpital de Lemera dans l'ex-province du Kivu. Il en devint ensuite médecin directeur avant d'y être chassé par la guerre de l'Al des forces démocratiques de libération (AFDL) en 1996.

En 1999, il fonda l'Hôpital Général de Référence de Panzi dans la ville de Bukavu, et dont il assume le poste de médecin directeur.

Depuis la création de l'hôpital de Panzi, Dr Denis Mukwege travaille et opère des survivantes de violences sexuelles et autres femmes avec des problèmes gynécologiques sérieux, notamment la réparation des fistules.

En 2009, il créa la Fondation Panzi pour coordonner un suivi des femmes physiquement soignées à l'hôpital de Panzi afin de leur assurer une réintégration socio-économique.

L'hôpital et la Fondation sont reconnus comme pionniers dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre et un plaidoyer pour les droits de la femme Congolaise.

Les survivantes des violences sexuelles et autres femmes avec des problèmes gynécologiques sérieux reçoivent à Panzi un traitement de qualité allant du simple aux plus spécialisés. Elles reçoivent aussi une assistance psychologique, légale, psycho-sociale et socio-économique selon les besoins afin d'optimiser leur guérison.

Le Docteur Mukwege collabore aussi avec différents partenaires locaux et internationaux dans la recherche clinique, la formation et des programmes communautaires divers. Il travaille et promeut les soins de santé de qualité pour tous ainsi que les droits des femmes et la paix.

Il est l'initiateur du Fonds global des survivantes des violences sexuelles, créé en 2019.

Ce médecin-directeur de l'Hôpital de Panzi est diplômé en Sciences Médicales à l'Université Libre de Bruxelles en septembre 2015 et professeur des Universités.

Le 24 septembre 2015, il devient docteur en sciences médicales à l'université libre de Bruxelles après avoir soutenu une thèse intitulée Étiologie, classification et traitement des fistules traumatiques uro-génitales et génito-digestives basses dans l'Est de la RDC7.

Il a aussi reçu plusieurs diplômes de doctorat honoris causa à travers le monde.

Son action et dévouement sont reconnus mondialement et lui ont valu plusieurs prix parmi lesquels le Prix des Nations Unies pour les Droits Humains (2008), la médaille d'Officier de la Légion d'Honneur du gouvernement Français (2013). Il a reçu le Prix Sakharov du Parlement Européen pour la liberté d'Esprit en 2014 et le Prix de la Paix de Séoul en 2016.

Le 10 décembre 2018, il a reçu le Prix Nobel de la Paix pour ses efforts pour mettre fin à l'utilisation du viol comme arme de guerre et dans les conflits armés.

Vision politique

Prix Nobel de la paix en 2028, Denis Mukwege entend prôner une révolution démocratique pour conduire le pays à une révolution des mentalités pour accéder à un nouveau Congo et émergent

« Nous avons des atouts : la superficie de notre pays, la croissance démographique, et autres. Mais il nous faut des hommes, des personnes valeureuses qui incarnent la vision d'un nouveau Congo, grand et émergent. Pour ce faire, nous devons anticiper, définir et mettre en place des conditions pour arriver à ce changement », a laissé entendre le réparateur des femmes.

Le constat est que Dr Denis Mukwege a constitué sa vision autour de 17 objectifs de développement durable (ODD).

ODD 1 : Pas de pauvreté

Depuis des années, la pauvreté a pris des allures endémiques en RDC alors que le pays est riche en ressources humaines (plus de 90% de la population congolaise vit encore sous le seuil de pauvreté).

ODD2 : Faim zéro

La faim dans la plupart des familles congolaises apparait comme indicateur majeur de la pauvreté. Alors que la RDC a un sol fertile, où tout ce qui tombe par terre peut pousser, les enfants congolais souffrent de marasme.

Pour pallier à ces deux objectifs, à travers sa Fondation Panzi, le Dr Denis Mukwege a développé le pilier de la réinsertion économique. Après participation à des formations sur la thématique de leur choix, les bénéficiaires de ce pilier reçoivent des kits de réinsertion socioéconomique.

Ces kits peuvent être constitués de semence pastorale ( vaches, porcs, chèvres, poules), semence agricole( haricots, mais, soja, riz, café, etc.), machine à coudre et kits de la menuiserie pour le montage des ateliers, etc.

ODD3 : Bonne Santé et Bien-être

La santé se définit comme un état de bien être complet, comprenant l'état physique, mental, social, environnemental. Donc la santé n'est pas seulement le fait d'être malade ou d'être atteint d'une infirmité. Elle est le fait de satisfaire tous ses besoins (affectifs, nutritionnels, relationnels, sanitaires). Le Prix Nobel de Paix 2018 est initiateur du modèle de soins centré sur l'homme. Ce modèle est une approche de prise en charge holistique qui fait bénéficié aux patients tous les services dont ils ont besoin et au même endroit.

Cette prise en charge holistique comprend 4 pilier associant le traitement médical, le soutien psychosocial, des services de réintégration socioéconomique et un accès au système judiciaire.

ODD4 : Education de qualité

La notion de qualité de l'éducation conduit à s'interroger sur une question théorique plus vaste, celle de la définition du produit de l'éducation et de ses spécifications.

Le Dr Denis Mukwege connait que l'éducation est importante et nécessaire pour le développement humain car elle aide l'homme à développer les initiatives personnelles et à participer au progrès social. Il pense que cette éducation doit intégrer les nouvelles technologies et veiller à préparer les enfants au maintien de la RDC selon le réalités du XXIe siècle. Dans un programme mis en place à sa Fondation Panzi, le Dr Denis Mukwege prend chaque année en charge la scolarité de 3500 enfants dans la provinces de Sud-Kivu.

ODD 5 : Egalité entre les Sexes

L'avancement de l'égalité de genre va au-delà de l'amélioration des conditions pratiques des femmes. Ce qu'il faut est la correction des inégalités stratégique de pouvoir entre les hommes et les femmes et la lutte contre les lois et pratiques discriminatoires. La Fondation Panzi du Dr Denis Mukwege a 15 ans d'expérience dans l'accompagnement socioéconomique des survivantes des violences sexuelles et autres violences basées sur le genre. Les femmes qu'elle encadre bénéficient d'une gamme diversifiée des formations en métiers, compétences d'affaires, alphabétisation etc. Après formations toutes ces femmes reçoivent des kits de réinsertion socioéconomique selon la filière de formation suivie par chacune.

ODD6 : Eau propre et Assainissement

Bien que nous ayons le 2e bassin hydraulique du monde, les ménagers des congolais souffrent de pénurie d'eau. Nos différents gouvernements n'ont pas été capables d'assurer à tous les congolais un accès équitable en eau potable, à un coût abordable. Le Dr Denis Mukwege devra investir dans les infrastructures adéquates afin de fournir aux Congolaises et Congolais des installations d'assainissement et de promouvoir l'hygiène à tous les niveaux.

ODD 7 : Energie Propre et d'un coût abordable

Dans un pays riche en ressource agricoles et minières comme la RDC, l'énergie doit être eu centre de presque tous les défis majeurs, mais aussi des perspectives prometteuses qui se présentent au monde d'aujourd'hui. Le barrage d'Inga peut alimenter toute l'Afrique. La partie la plus noire de l'Afrique, c'est la RDC. Ceci montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.

Qu'il s'agisse d'emplois, de sécurité, de changement climatique, de production de nourriture ou d'accroissement de revenus, le Dr Denis Mukwege veillera à ce que tous les congolais accèdent à l'énergie car c'est un besoin essentiel.

ODD 8 : Travail décent et Croissance Economique

La notion de travail décent résume les aspirations de tout travailleur. Au vu de son expérience dans le management de ses différentes institutions ( Hôpital de Panzi et Fondation Panzi, Centre Hospitalier de Bulenga, Centre hospitalier de Mulamba, Maison Dorcas, etc.). Le Dr Denis Mukwege mettra à la disposition des tous les congolais les conditions nécessaires pour exercer un travail productif et convenablement rémunéré capable d'apporter la stabilité familiale et la paix dans la communauté.

ODD 9 : Industries, innovation et Infrastructures

En RDC, l'accès au service téléphonique et la technologie de l'information et à l'industrie restent peu fiables. Il ne sera pas une magie qu'avec le Dr Denis Mukwege on ait des infrastructure de base telles que les routes, les technologies de transformation et des communications, l'assainissement, l'eau alors qu'elle restent rares actuellement.

ODD 10 : Inégalités Réduites

Les inégalités en RDC créent des tensions. Elles sont la source des mouvement d'insurrection et de l'insécurité. Dans la plupart de ses discours, le Dr Denis Mukwege propose comme solution de recréer une classe moyenne et une redistribution équitable des dividendes du pays. Ceci serait une meilleure manière de créer de l'harmonie entre les citoyens.

ODD 16 : Paix, Justice et Institution Efficaces

Nous vivons dans une république de plus en plus divisée. Le Dr Denis Mukwege pourra user de son statu de Prix Nobel de Paix et sa crédibilité au niveau international pour aider à l'instauration de la paix et la stabilité. Son expertise pourra aider au respect des droits humains et la mise en place d'une bonne gouvernance fondée sur l'état de droit.

Tous ces éléments cités sont des vecteurs importants du développement durable en RDC.

Le rapport Mapping qui rapporte les crimes commis en RDC entre 1993 à nos jours, la lutte contre la culture d'impunité et la corruption, le Dr Denis Mukwege en a fait son cheval de bataille dans son plaidoyer mondial. Il plaide pour l'instauration d'un véritable Etat de droit, la justice et la paix en RDC.

ODD 17 : Partenariats pour la Réalisation des objectifs

Le mot « contrat social » revient plusieurs fois dans les discours du Dr Denis Mukwege, il considère les dirigeants et dirigés comme des partenaires. Dans ses discours, il démontre combien il est important que les gouvernants et les gouvernés joignent leurs efforts en vue de la réalisation d'un objectif commun. Ceci implique un accord sur les objectifs fixés et les moyens utilisés pour les atteindre. Il faut un établissement et le respect d'un contrat de partenariat entre gouvernants et gouvernés. Notion de redevabilité des gouvernants pour faire avancer la RDC.