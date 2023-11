Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Amélioration de la gouvernance et des conditions de vie des Congolais au coeur de la campagne des candidats

Depuis le début de la campagne électorale, des candidats président de la République promettent, dans leurs messages, d'améliorer la gouvernance et les conditions de vie des Congolais.

Entre réhabilitation des infrastructures, stabilisation du taux de change, amélioration du pouvoir d'achat, consolidation ou instauration de l'Etat de droit, création d'emplois, les prétendants au fauteuil présidentiel prennent, devant les différents Congolais à ces rencontres, les résolutions de faire progresser la RDC et son peuple.

Fayulu pour la pacification du pays et la bonne gouvernance

Dans son meeting dans la ville de Bunia (Ituri), mercredi 29 novembre, Martin Fayulu, candidat au scrutin présidentiel en RDC, a présenté son programme qui gravite autour de quatre axes à savoir: la pacification et l'intégralité territoriale du pays, l'état de droit, la cohésion nationale et la bonne gouvernance.

Le numéro 21 demande au public venu pour l'écouter, de le voter massivement comme en 2018 pour lui permettre de réaliser son plan d'action en faveur de la population de cette province qui subit encore les affres de la guerre. Il a dénoncé certaines antivaleurs qui, selon lui, caractérisent le pouvoir en place.

Pour le candidat Martin Fayulu, le pouvoir en place n'a pas réalisé les aspirations de la population de la province de l'Ituri qui regorge d'énormes ressources. Il a déploré la persistance de l'insécurité malgré le régime spécial de l'état de siège, le délabrement des routes, le détournement des deniers publics notamment dans le projet de 100 jours et le dossier de Registre des appels mobiles (RAM).

Face à cette situation qui pérennise la souffrance de la population, il a présenté son programme axé sur quatre piliers. Tout d'abord la pacification de la RDC et de l'Ituri en particulier en formant une armée forte, mieux équipée et très bien prise en charge.

Son programme prévoit également l'instauration d'un état de droit en RDC, la cohésion nationale en luttant contre « le tribalisme qui caractérise le pouvoir en place et la gouvernance intègre en mettant fin à la corruption et au détournement des deniers publics ».

Martin Fayulu a également défini les priorités de son programme dont la sécurité, l'électricité, l'eau, la santé, les infrastructures et la création d'emplois. Il a demandé à la population de l'Ituri de le voter encore massivement comme en 2018 en vue de réaliser sa vision.

La réhabilitation des infrastructures pour Katumbi

Le candidat numéro 3, Moïse Katumbi est arrivé le mercredi 29 novembre à Kalemie (Tanganyika).

Dans son adresse à la population, Moïse Katumbi a promis la réhabilitions de plusieurs infrastructures routières, de la centrale hydro électrique de Bendera qui alimente Kalemie en énergie électrique, dont deux groupes sont à l'arrêt depuis plusieurs années.

Une fois élu président de la République, il a aussi promis de l'emploi aux jeunes de la province du Tanganyika et assuré qu'il mettra fin à la tracasserie au port de Kalemie. Il a en outre promis d'instaurer la bourse en faveur des étudiants.

« Est-ce qu'actuellement c'est possible de se rendre par route à Moba ou à Uvira ? Je vais asphalter la route de Kalemie jusqu'à Kongolo et puis jusqu'à Uvira et au Sud-Kivu. Est-ce que vous vous rendez à Lubumbashi par route actuellement ? Lorsque j'étais gouverneur, cette route était réhabilitée et vous vous rendiez à Lubumbashi sans difficultés. Je vais réhabiliter cette route. Et puis lorsque j'étais gouverneur le prix d'un seau de mais était de 9 000 francs congolais. Aujourd'hui, ce même sceau se négocie à 50 000 francs congolais à Kalemie. Il est temps de mettre fin à tous ces problèmes et de les conjuguer au passé », a rappelé Moise Katumbi.

Félix Tshisekedi promet de régler le dossier de vente des terres de Lubunga

Le candidat Félix Tshisekedi a promis le mercredi 29 novembre à Kisangani (Tshopo) de suivre le dossier de la vente de Lubunga (une commune située à la rive gauche du fleuve Congo). Les vendeurs de terres (de cette entité) seront arrêtés.

« Nous allons arrêter les travaux qui se font là-bas », a lancé le candidat numéro 20.

Certains participants à ce meeting ont évoqué la question de la dégradation de la Nationale Numéro 4, la hausse des prix des produits alimentaires, du carburant.

La dépréciation du franc congolais face au dollar américain a été également évoquée. Les personnes à qui le candidat président a accordé la parole ont aussi évoqué le manque de bourses d'études et de matériel pour la pratique des étudiants ainsi que la non inscription sur les listes de paie de certains fonctionnaires de l'Etat. Félix-Antoine Tshisekedi, a demandé à la population de lui faire confiance en allant voter pour lui le 20 décembre prochain. Certaines réalisations sont en cours et d'autres problèmes seront résolus, a-t-il promis à ses interlocuteurs.

Delly Sesanga pour la refondation de l'Etat

Pour Delly Sesanga qui était mercredi 29 novembre à Mbanza Ngungu (Kongo-Central), la refondation du Congo est au coeur de son programme, notamment en ce qui concerne l'agriculture, l'énergie électrique et l'emploi des jeunes.

« Votre dévouement inébranlable envers la justice sociale nous inspire et nous guide sur le chemin d'un nouveau destin pour le Congo, une histoire de renouveau et d'espoir qui transcendera les épreuves », a lancé Delly Sesanga.

Reformer le secteur financier, priorité de Tshiani

Noel Tshiani promet, une fois élu Président de la République, de créer quatre banques commerciales et d'investissement à capitaux mixtes, d'une banque de développement pour catalyser les financements des projets privés et public et financer le développement.

Il a aussi promis la restructuration profonde de la Banque Centrale du Congo et la création de six districts financiers et la réforme monétaire pour redonner confiance dans la monnaie nationale et mettre fin à la dollarisation. Ces réformes, promet M. Tshiani, vont entrainer la stabilisation du pouvoir d'achat de tous les Congolais.