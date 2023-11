Afrique: La visite de João Lourenço aux États-Unis marque l'actualité internationale

Luanda — La rencontre entre le Président João Lourenço et son homologue des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, prévue jeudi 30, bénéficie d'une attention particulière dans les médias internationaux.

Dans leurs informations, les médias de plusieurs pays évoquent la visite du Chef de l'État angolais à Washington, la considérant comme « historique » et un signal de renforcement de la coopération bilatérale.

Le Journal de Negócio et celui de Diário de Notícias de Portugal ont annoncé la rencontre de Biden avec João Lourenço, soulignant l'engagement du Président américain envers l'Angola, notamment en ce qui concerne le corridor de Lobito.

Pour sa part, la Voix de l'Amérique (VOA) souligne que la rencontre entre l'homme d'État angolais et américain vise à marquer les 30 ans de relations diplomatiques entre les deux pays.

Le site internet de VOA précise également que Joe Biden et João Lourenço discuteront des moyens d'approfondir la coopération bilatérale en matière d'investissements commerciaux, climatiques et énergétiques et de l'annonce d'investissements dans le corridor de Lobito.

Quant à la Radio France International (RFI), l'entretien entre les deux dirigeants, à la Maison Blanche, découle d'une diplomatie plus active entreprise par l'Exécutif angolais depuis l'arrivée au pouvoir de João Lourenço en Angola, en 2017.

La rencontre entre les deux hommes d'État s'inscrit dans le cadre des célébrations des 30 ans de relations diplomatiques entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique, qui ont débuté le 19 mai 1993, lorsque l'ancien président américain, Bill Clinton, a officialisé l'établissement de relations diplomatiques entre les deux pays.

L'ordre du jour de la réunion prévoit, entre autres questions, l'approche de la coopération bilatérale dans des domaines tels que le commerce, l'investissement, le climat et l'énergie, et en particulier le développement du corridor de Lobito, qui reliera l'Angola, la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie.