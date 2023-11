Maroc: Le Festival international du film de Marrakech rend hommage à Faouzi Bensaïdi, figure emblématique du cinéma marocain

Marrakech — Le Festival International du Film de Marrakech a rendu mercredi soir au Palais des Congrès de la ville Ocre, un vibrant hommage au réalisateur Faouzi Bensaïdi, une figure emblématique du cinéma marocain.

Lors de cette soirée, rehaussée par la présence de grands artistes du septième art et de personnalités du monde de l'art, de la culture et des médias, Faouzi Bensaïdi a reçu l'Étoile d'Or des mains de son épouse, l'actrice marocaine Nezha Rahil.

Cet hommage se veut une reconnaissance de la carrière exemplaire devant et derrière la caméra que mène Faouzi Bensaïdi depuis près de 25 ans. Auteur phare du cinéma marocain, il en est l'un des représentants les plus illustres à l'international, ses films étant régulièrement sélectionnés dans les plus grands festivals du monde.

S'exprimant à cette occasion, Faouzi Bensaïdi a exprimé ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'immense soutien du Souverain au cinéma en général et au cinéma marocain en particulier, ainsi qu'à Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival International du Film de Marrakech, et aux organisateurs de ce rendez-vous cinématographique de haute facture.

Le cinéaste, qui était entouré sur scène d'une pléiade de comédiens avec qui il a collaboré durant sa carrière, à savoir Nadia Kounda, Mohcine Malzi, Abdelhadi Taleb, Fehd Benchemsi, Hajar Graigaa et Rabii Benjhaile, a également adressé ses remerciements aux artistes qui l'ont accompagné dans les différentes étapes de son parcours, ainsi qu'aux techniciens et aux membres de sa famille.

"Je n'ai fait mon premier court métrage qu'à 30 ans, et pour moi c'était une deuxième naissance, aussi importante que celle inscrite sur mes documents officiels. Donc par un simple calcul, mon âge de cinéma est de 25 ans", a-t-il dit.

Le réalisateur marocain a également évoqué ses débuts de carrière, soulignant que "tous mes films sont des premiers films, car le cinéma ne filme pas les certitudes, mais le doute, la faille, l'accident et la faiblesse".

Pour sa part, l'acteur marocain Rabii Benjhaile a affirmé, au nom de l'ensemble des artistes présents sur scène, que "nous nous tenons devant vous dans un moment exceptionnel de reconnaissance et de gratitude envers un homme et un artiste avec qui nous avons partagé l'amour du théâtre et la passion du cinéma".

"Faouzi Bensaïdi est un réalisateur brillant qui nous a enchantés par des prises cinématographiques, où l'image et le son s'entremêlent avec beauté et profondeur, gravant ainsi son nom en lettres d'or parmi les grands", a-t-il enchaîné.

Cette soirée d'hommage a également été marquée par la projection du film "Déserts" de Faouzi Bensaïdi, ainsi que par une vidéo qui passe en revue les films les plus marquants de la carrière du cinéaste.

Faouzi Bensaïdi réalise en 1998 son premier court métrage "La Falaise". Puis, il coécrit "Loin" avec André Téchiné. En 2000, il réalise deux courts métrages, à savoir "Le Mur", primé à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes et "Trajets", primé à la Mostra de Venise.

Le premier long métrage du cinéaste "Mille mois" reçoit plusieurs récompenses internationales. Par la suite, ce natif de Meknès réalise le film "What a Wonderful World", sélectionné à la Mostra de Venise, ainsi que le film "Mort à vendre" (2011) qui a obtenu le prix Art et Essai à la Berlinale.

En 2022, il réalise "Jours d'été", une adaptation dans le Maroc d'aujourd'hui de La Cerisaie d'Anton Tchekhov. Son dernier film "Déserts" fait partie de la sélection 2023 de la Quinzaine des cinéastes.

Le Festival International du Film de Marrakech a également rendu hommage, lors de la cérémonie d'ouverture de sa 20ème édition, au célèbre acteur danois Mads Mikkelsen.