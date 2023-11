Afrique de l'Est: L'Éthiopie inaugure la section nationale de FemWise-Africa

<strong>Addis Ababa — FemWise-Africa, un réseau panafricain visant à amplifier la voix des femmes dans la prévention des conflits et les efforts de médiation, a lancé aujourd'hui son chapitre éthiopien.

L'Éthiopie est le troisième pays africain, après l'Ouganda et le Malawi, à lancer la section nationale de FemWise-Africa sur le continent.

Le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'UA, Bankole Adeoye, par l'intermédiaire de son représentant, a souligné à cette occasion l'importance de la création de la section éthiopienne, attribuant son succès aux efforts de collaboration de la Commission de l'UA, du ministère de la paix et des membres dévouées de FemWise-Africa.

L'inauguration de la section éthiopienne de FemWise-Africa marque une étape remarquable pour l'organisation et pour les femmes éthiopiennes, annonçant une ère d'engagement accru dans la prévention et la résolution des conflits aux niveaux national, régional et continental.

La commissaire Adeoye a exhorté les nations africaines à accélérer le lancement de leurs sections nationales respectives de FemWise-Africa afin de renforcer la participation des femmes et de garantir l'égalité entre les hommes et les femmes dans la promotion d'une Afrique pacifique et sûre.

Le ministre de la paix, Binalf Andualem, a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Éthiopie en faveur des idéaux des organismes régionaux et multilatéraux dédiés à la paix et à la sécurité.

%

Il a souligné la position constante de l'Éthiopie en tant que principal contributeur de troupes aux missions de soutien de la paix des Nations unies et de l'Union africaine, en insistant sur l'engagement de la nation à déployer le plus grand nombre de femmes dans les opérations de paix.

Le ministre a en outre insisté sur la nécessité de transposer les résultats de ces missions de maintien et de soutien de la paix dans le domaine du rétablissement et de la consolidation de la paix.

C'est pourquoi le ministère approuve et soutient sans réserve des initiatives telles que FemWise-Africa, qui se consacrent à l'autonomisation des femmes en matière de prévention des conflits et de médiation.

Selon lui, le ministère est enthousiaste à l'idée de collaborer avec la Commission de l'UA, car ses efforts pour encourager les processus de paix et la prévention des conflits s'inscrivent parfaitement dans la vision du ministère.

Des efforts ont donc été entrepris pour rédiger le tout premier plan d'action national, conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, a révélé M. Binalf.

Adoptée en 2000, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité préconise la participation active des femmes à la consolidation de la paix, leur protection contre les violations des droits de l'homme et leur accès sans entrave à la justice.

Créé en 2017 sous les auspices de l'Assemblée des chefs d'État de l'Union africaine (UA), FemWise-Africa se présente comme un mécanisme subsidiaire du Groupe des sages, pierre angulaire de l'architecture de paix et de sécurité de l'UA.

Le réseau panafricain a pour mission d'amplifier la voix des femmes dans les efforts de prévention des conflits et de médiation en fournissant une plateforme pour le plaidoyer stratégique, le renforcement des capacités et la mise en réseau.