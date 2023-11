Algérie: Ligue 1 Mobilis - Favorable au leader, le dauphin en péril à El-Bayadh

ALGER — La 8e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue vendredi et samedi, devrait être favorable au leader le MC Alger, largement favori à domicile face au NC Magra, alors que son dauphin le Paradou AC effectuera un déplacement périlleux pour défier le MCE El-Bayadh.

Auteur de sa meilleure entame de saison depuis son dernier titre décroché en 2010, le Mouloudia (1e, 18 pts) recevra le "Nedjm" (4e, 11 pts), avec la ferme détermination d'enchaîner un sixième succès de rang et du coup conforter sa position en tête.

Le NCM ne compte pas se rendre à Alger en victime expiatoire, puisque les coéquipiers de Hamza Demane tenteront d'accrocher le "Doyen" chez lui et devant son large public, et de là confirmer sa bonne forme actuelle (3 victoires et 2 nuls lors des cinq derniers matchs, NDLR).

Les "Académiciens", tenus en échec lors de la précédente journée à la maison par le CS Constantine (0-0), devront sortir le grand jeu pour éviter d'être distancés par le MCA.

La JS Saoura (4e, 11 pts), auteur d'une victoire sur le fil samedi à domicile face à l'ASO Chlef (3-2), aura une belle opportunité de confirmer son réveil (survenu après une deux défaites et un nul, NDLR), en recevant l'ES Sétif (11e, 9 pts).

Les Sétifiens, qui restent sur une défaite sur la pelouse de l'ASO Chlef (2-1/ 6e journée), devront se remettre en question et soigner leurs statistiques à l'extérieur, eux qui n'ont décroché aucun point en dehors de leurs bases depuis le début de la saison.

Les Constantinois visent un succès qui leur permettrait, éventuellement, de monter sur le podium, alors que chez l'USMK, l'urgence est de stopper l'hémorragie puisque les coéquipiers de Nabil Saâdou n'ont pris qu'un petit point lors des quatre derniers matchs, après un début de saison en trombe (3 succès de rang, NDLR).

Battus samedi à Béchar (3-2), les Chélifiens évolueront sur du velours à domicile face au promu l'US Souf (15e, 4 pts), qui n'arrive toujours pas à amorcer son apprentissage parmi l'élite.

Enfin, le MC Oran (14e, 6 pts), auteur de son premier succès de la saison le week-end dernier face à l'USMK (1-0), abordera la réception de la JS Kabylie (12e, 8 pts), avec l'intention de confirmer son redressement.

Chez les "Canaris", sans la moindre victoire depuis trois journées, ce déplacement dans la capitale de l'Ouest, se présente sous le signe du rachat, au moment où l'entraîneur portugais Rui Almeida, engagé en octobre dernier, est déjà sur la sellette.

Cette 8e journée est tronquée de deux matchs : US Biskra - CR Belouizdad et ES Ben Aknoun - USM Alger, reportés en raison de l'engagement du Chabab et de l'USMA en phase de poules de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine, dont la 2e journée se jouera vendredi, samedi, et dimanche.