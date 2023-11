Angola/Tunisie: ESS | Mission rachat face à Petro Atlético Luanda ce Samedi à Rades (20h00) - Déjà décisif !

Gagner est impératif pour entrer de plain-pied dans la phase des groupes et se relancer totalement dans la course.

Après être sortie bredouille de son match inaugural face à l'EST, l'Étoile du Sahel n'a plus le choix et doit s'imposer "à domicile" à Radès, ce samedi face au Petro Luanda. Plus de droit à l'erreur donc face à une équipe angolaise victorieuse lors de la 1ère journée et en pleine confiance. Aux joueurs de l'Etoile, piqués à vif et touchés dans leur orgueil face à l'Espérance, de se racheter aux yeux de leurs supporters. Ces derniers seront nombreux et très attendus, avec des billets mis en vente à Sousse et dans les guichets d'El Menzah, depuis hier et d'autres le jour du match aux guichets du stade Hamadi Agrebi de Radès. La première défaite subie en Champions League Africaine devant l'EST est dure, mais il y a eu certainement beaucoup d'enseignements tirés. Place maintenant au travail et la remise en selle. L'objectif reste d'accéder aux quarts de finale, en finissant au moins 2e du classement.

Pour un sursaut d'orgueil

Les attaquants doivent faire parler la poudre et corriger leurs maladresses. Sur ce point, on pense à Youssef Abdelli dont on attend beaucoup mieux, mais qui pèche dans la finition. Chamakhi doit être, pour sa part, plus percutant et Abid plus inspiré et précis. Imed Ben Younès va devoir colmater les brèches et aligner son onze idéal pour marquer d'entrée ou avant le premier quart d'heure de jeu, et se faciliter la gestion de la partie. Petro Atletico est certes du Top 8 continental, mais il semble reculer dans la hiérarchie et afficher maints points faibles. Aux attaquants de l'Etoile du Sahel de sortir les crocs et de susciter la crainte de l'adversaire pour les échéances futures.

Le retour prévu de Soumaïla Sidibé après sa suspension face à l'EST va permettre au milieu de terrain de l'Etoile de retrouver sa verve et plus de percussion en phase offensive une fois la balle récupérée. Côté bonnes nouvelles encore, dans le marasme actuel côté coulisses, Mohamed Amine Ben Amor a enfin repris les entraînements, suite à sa grave blessure il y a deux ans.