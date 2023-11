Tunisie: 18e Sheikh Zayed Book Award - 4 nouveaux auteurs tunisiens dont une autrice présélectionnés dans les listes longues

TUNIS/Tunisie — - Les auteurs tunisiens Ahmed Somai, Ramzi Mahouachie, Ali Assalah Moula et Fatma Baccouch, seule femme dans la course, sont présélectionnés par le jury de la 18ème édition de Sheikh Zayed Book Award - SZBA 2023-2024 dans les listes longues des catégories Traduction, Littérature, Critique d'art et Contribution au développement des nations.

Le Centre de langue arabe d'Abu Dhabi (ALC), aux Emirats Arabes Unis, a récemment révélé la liste longue dans les catégories Littérature, Jeune auteur, Littérature pour enfants et Édition de manuscrits arabes. Les écrivains Habib Selmi & Hassouna Mosbahi (Littérature), Houssemeddine Chachia & Chiheb Abdallah (Jeunes auteurs) et l'écrivaine Mounira El Daraoui (Littérature pour enfants) sont les Tunisiens présélectionnés avec 5 titres, tous publiés en 2023.

Les nouveaux titres de la liste longue ont été révélés, mardi, sur le site de ce prestigieux prix émirati qui est l'un des importants prix mondiaux consacré à la littérature et à la culture arabes.

La catégorie Traduction comprend 11 titres provenant de sept pays arabes : Oman, Koweït, Irak, Tunisie, Égypte, Maroc et Libye. Les oeuvres présélectionnées ont été traduites en arabe à partir de quatre langues, à savoir l'anglais, le français, l'allemand et l'italien. La Tunisie est représentée par « Al-Ilm al-Jadeed » (La Scienza Nuova - La nouvelle science), de l'auteur Giambattista Vico, traduit de l'italien vers l'arabe par Ahmed Somai, publié par Adab Publishing and Distribution, en 2022.

%

La catégorie Contribution au développement des nations comprend 9 titres de six pays arabes : les Émirats arabes unis, le Liban, l'Égypte, le Maroc, la Syrie et la Tunisie avec 3 ouvrages tous publiés en 2023.

Il s'agit de « Falsafat al-Amn : Nathariyat Epistemolojiya Tatbiqat Sociolojiya » (La philosophie de la sécurité : théories épistémologiques et applications sociologiques) de Ramzi Mahouachie (Horizon Publishing), « Al-Bayniya fi al-Academia al-Arabiya wal-Islamiya » (Études interdisciplinaires dans les milieux universitaires arabes et islamiques), de Ali Alsalah Moula (Mominoun Without Borders Publishing and Distribution) et « Al-Arabiya Lughat al-Aayn : Dirasa Dalaliya Uurfaniya » (La langue arabe : une étude de la sémantique cognitive) de Fatima Bakouch (Dar Meskeliani Editions).

Aucun titre tunisien n'a été présélectionné dans la liste longue de la catégorie "Critique littéraire et artistique" qui comprend 11 titres provenant de six pays arabes : Arabie Saoudite, Irak, Liban, Égypte, Maroc et Algérie.

Rappelons que les 2 titres tunisiens récemment annoncées dans la liste longue de la catégorie Littérature sont : « Utla fi Hay al-Noor » (Vacances dans la cité Ennour) de Habib Selmi, publié par Dar Al Adab Publishing and Distribution et « Laylat Hadiqat al-Shitaa » (La nuit du jardin d'hiver) de Hassouna Mosbahi, publié par Editions Arabesques.

Cette catégorie se compose de 13 titres de neuf pays dont la Jordanie, le Liban, la Tunisie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Irak, Oman et le Bahreïn.

Dans la catégorie Jeunes auteurs, les 2 titres tunisiens présélectionnés sont : « Al Mashhad al-Moriski : Sardiyat al-Tard fi al-Fikr al-Espani » (Le paysage mauresque : récits d'expulsion dans la pensée espagnole moderne) de Houssemeddine Chachia, publié par le Centre de recherche et d'intercommunication des connaissances et « Mashrou' al-Nawm » (Le projet du sommeil) de Chiheb Abdallah, publié par Hachette Antoine/Nofal.

Cette catégorie comprend 15 titres, y compris des textes et des études littéraires, de 10 pays arabes : Émirats arabes unis, Tunisie, Arabie saoudite, Maroc, Irak, Yémen, Jordanie, Syrie, Liban et Égypte.

« Shajarat al-Ahlam » (L'arbre des rêves) de Mounira El Daraoui, publié par El Amina Edition, est le seul titre tunisien dans la liste longue de la catégorie Littérature pour enfants qui comprend 16 titres d'auteurs de neuf pays arabes (Syrie, Égypte, Koweït, Palestine, Liban, Jordanie, Irak, Émirats arabes unis et Tunisie).

La longue liste de la catégorie "Edition des manuscrits arabes" comprend neuf titres d'auteurs de cinq pays arabes et étrangers : le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie et le Maroc. Lancée en 2022, cette catégorie est consacrée aux efforts d'édition de manuscrits arabes dans n'importe quel domaine de connaissance de la tradition arabe. La catégorie comprend également la production de lexiques spécialisés et généraux.

Lors de cette 18e édition, le Prix du livre Cheikh Zayed indique avoir reçu le plus grand nombre de candidatures de son histoire, avec 4 240 candidatures provenant de 74 pays dont 19 nations arabes et 55 autres pays du monde. La catégorie Jeune auteur a reçu le plus grand nombre de nominations, suivie respectivement par la littérature et la littérature jeunesse. Le classement se poursuit avec la catégorie Critique littéraire et artistique, suivie de Contribution au développement des nations et Traduction.

Le SZBA est décernés aux créateurs et aux penseurs distingués dans les domaines de la littérature, des arts et des sciences humaines en Langue arabe, ainsi qu'à d'autres langues. Cette récompense soutient également le mouvement de traduction en rendant hommage aux auteurs qui produisent des oeuvres littéraires sur la culture et la civilisation arabes dans diverses langues.

Le prix du Livre Sheikh Zayed est une initiative culturelle indépendante soutenue par le ministère de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi aux Emirats arabes Unis. Le prix et les distinctions qui lui sont associées sont décernés chaque année à des écrivains, intellectuels et éditeurs exceptionnels, ainsi qu'à de jeunes talents dont l'écriture et la traduction en sciences humaines enrichissent la vie arabe intellectuelle, culturelle, littéraire et sociale sans parti pris, lit-on sur le site du prix.

Le prix du livre Sheikh Zayed est d'une valeur totale de 7.750.000 millions de dirhams des Émirats arabes unis, répartis entre le lauréat élu « Personnalité culturelle de l'année » qui se voit décerner un million de dirhams, tandis que les lauréats dans les 9 catégories reçoivent chacun 750 000 dirhams. Outre la récompense en espèces, chaque prix comprend une médaille d'or arborant le logo du prix du Livre Sheikh Zayed et un certificat du mérite.

Le processus de sélection du prix SZBA est rigoureux et supervisé par un conseil d'administration et un comité scientifique. Chaque année, le comité scientifique nomme un groupe de personnalités littéraires régionales et internationales éminentes qui siègent à dix comités de sélection distincts, un comité par catégorie. Pour chaque catégorie, il y a 3 à 5 membres du jury, qui restent anonymes pour préserver l'indépendance et l'intégrité du processus de sélection.

Les lauréats sont annoncés avant la Foire internationale du livre d'Abu Dhabi, clôturée chaque année par une prestigieuse cérémonie. La prochaine édition de la Foire internationale du livre d'Abu Dhabi aura lieu du 29 avril au 05 mai 2024.